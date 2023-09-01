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Belediyeler Teyakkuza Geçti! Her Öğrenciye 5000 TL Destek Veriyor

Devlet desteklerinin yanı sıra belediye destekleri de çok dikkat çekiyor.

Belediyeler Teyakkuza Geçti! Her Öğrenciye 5000 TL Destek Veriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 17:18

İhtiyaç sahibi vatandaşa yönelik devletin sunduğu desteklere ek olarak belediyeler de harekete geçmiş gibi duruyor. Özellikle de okuyan çocuğu olan hanelere yönelik destekler şu dönemde bir kat artmış bulunuyor. Vatandaş hayat şartlarının en hat safhada zorlaştığı günümüzde devlet ya da belediyelerin sunduğu fırsatlarla bir nebze olsun rahatlıyor. 

Devletin sunduğu desteklere ek olarak belediyeler de harekete geçmiş bulunuyor. Gün gün öğrenciye destek ödemelerine yenisi eklenirken, bir destek ödemesini daha duyuran belediye Denizli Belediyesi olarak karşımıza çıkıyor. Denizli Belediyesi 10 ay boyunca süregelecek olan 500 TL ödeme için duyurusunu resmi internet sayfasında yapmış bulunuyor. Aylık 500 TL'ye tekabül eden belediye desteği için tek şart başvurmak oluyor. 

ÖĞRENCİYE OKUL HARÇLIĞI

Okulları açılmasına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda ebeveyn eksikleri tamamlamak adına harekete geçmiş bulunurken, belediyeler de desteklerini sürdürüyor. Denizli Belediyesi öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir çok destek ödemesi sağlarken, son olarak başvuruların açıldığı okul harçlığı desteğini açıklamış bulunuyor. Her ay başvurusu jkabul edilen öğrenciye 500 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. 

25 Milyon bütçe ile yola çıkan Denizli Belediyesi öğrenci desteği başvuruları 21 Ağustos itibari ile başlamış bulunuyor Bu kapsamda birkaç şartı taşıyan öğrenci 500 TL cep harçlığı almayı hak ediyor. Başarılı öğrencilere sunulan bu destek ödemesi, lise ya da dengi bir okulda eğitim görüyor olması, ailesinin Denizli'de ikamet etmesi gibi şartlara bağlı iken diğer taraftan da öğrencinin disiplin suçunun bulunmaması da gerekiyor. 

 

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