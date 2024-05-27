BEKLENEN HABER! Emekli Temmuz Zammı Açıklandı! En Düşük Emekli Maaşları Netleşti!

Emekliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında yapılacak maaş zammını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde, emekliler maaşlarına güzel bir oranda zam yapılmasını umuyor. Özellikle 6 aylık enflasyon farkının ne olacağı konusunda heyecan dorukta. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak maaşlarına artış yapılan emekliler, bu Temmuz ayında ayrıca refah payı zammı alıp almayacaklarını da merak ediyor. Peki, emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? Zam oranı ne kadar olacak?

Temmuz Ayı Zam Oranları Nasıl Belirlenecek?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan emekliler için 2024 yılının ilk yarısında yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait enflasyon verileri açıklandığında, dört aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. Bu da emeklilerin Nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını hak ettikleri anlamına geliyor. Bu veriler ışığında, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde son derece önemli bir adım atılmış oldu.

Son Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,46 olacağı tahmin ediliyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin de bu doğrultuda gelmesi halinde, emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 25,46 olacak. Bu hesaplamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışın temelini oluşturuyor.

Refah Payı Zammı Beklentisi

Temmuz ayında yapılacak maaş artışının en dikkat çekici kısmı ise refah payı zammı olacak. SGK uzmanlarının açıklamalarına göre, bu yıl emeklilere ek bir refah payı zammı yapılacak. Bu refah payı, en düşük emekli maaşlarına ekstra 2500 TL eklenmesini sağlayacak. Bu durumda, en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükselecek. Refah payı zammı, emeklilerin alım gücünü artırarak, hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Enflasyon Farkı ve Toplu Sözleşme Zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, maaş artışlarında önemli bir rol oynuyor. İlk 4 aylık enflasyon verilerine dayanarak yüzde 18,72 oranında bir artış kesinleşmiş durumda. Son iki ayın enflasyon verileri de eklendiğinde, zam oranının yüzde 25,46'ya kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu durumda, emeklilerin maaşlarında kayda değer bir artış yaşanacak.

Memur ve memur emeklileri için ise durum biraz farklı. Onlar, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış bekliyor. Memur maaşlarındaki bu artış, sosyal yardımların belirlenmesinde de önemli bir etken olacak. Böylece, genel ekonomik dengeler ve sosyal yardımlar da bu zam oranlarından etkilenecek.