Bekçi alımı yapılacak iller listesi Temmuz 2023 EGM yayınladı Ayda 25.000 TL maaşla iş fırsatı! Bekçi olmak isteyenlere müjde

Bekçi olmak isteyenlere müjde! Bekçi alımı yapılacak iller listesi Temmuz 2023 EGM yayınladı Ayda 25.000 TL maaşla iş fırsatı- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için yeni personel alımı ilanını duyurdu. EGM, Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya illerinde 25 bin TL maaşla bekçi alımı yapacak. Peki, bekçi olabilmek için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için personel alımları başlatıldı. Adaylar, bu pozisyon için gerekli olan şartları sağladıklarında, 25 bin TL maaşla işe başlama imkanına sahip olacaklar. İŞKUR tarafından yapılan bu personel alımıyla ilgili merak edilen detaylara bir göz atalım.

Adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak,

İş yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamak,

Görevini özenle yerine getirebilmek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

Başvuruları kolaylaştırmak adına İŞKUR, bekçilik alımını toplamda 24 farklı ilde gerçekleştirecektir. Bu iller şunlardır: Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya. Söz konusu illerde yaşayan adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapabilirler. İlgili internet adreslerine giriş yapıldıktan sonra birçok iş ilanı ve şartlara ulaşmak mümkündür. Bekçilik ilanına ise İş arama sayfasında "MESLEK" kısmına "bekçi" yazarak erişilebilir.

EGM'nin bu personel alımı ilanı, İŞKUR'un iş arayanlara yeni fırsatlar sunma çabasının bir parçasıdır.