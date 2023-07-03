  • 03 TEMMUZ Pazartesi 13:49
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Temmuz 2023 EGM yayınladı Ayda 25.000 TL maaşla iş fırsatı! Bekçi olmak isteyenlere müjde

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için yeni personel alımı ilanını duyurdu.

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Temmuz 2023 EGM yayınladı Ayda 25.000 TL maaşla iş fırsatı! Bekçi olmak isteyenlere müjde
Yayın Tarihi : 2023-07-03 10:48

Bekçi olmak isteyenlere müjde! Bekçi alımı yapılacak iller listesi Temmuz 2023 EGM yayınladı Ayda 25.000 TL maaşla iş fırsatı- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için yeni personel alımı ilanını duyurdu. EGM, Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya illerinde 25 bin TL maaşla bekçi alımı yapacak. Peki, bekçi olabilmek için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için personel alımları başlatıldı. Adaylar, bu pozisyon için gerekli olan şartları sağladıklarında, 25 bin TL maaşla işe başlama imkanına sahip olacaklar. İŞKUR tarafından yapılan bu personel alımıyla ilgili merak edilen detaylara bir göz atalım.

Adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak,
  • İş yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamak,
  • Görevini özenle yerine getirebilmek,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

Başvuruları kolaylaştırmak adına İŞKUR, bekçilik alımını toplamda 24 farklı ilde gerçekleştirecektir. Bu iller şunlardır: Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya. Söz konusu illerde yaşayan adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapabilirler. İlgili internet adreslerine giriş yapıldıktan sonra birçok iş ilanı ve şartlara ulaşmak mümkündür. Bekçilik ilanına ise İş arama sayfasında "MESLEK" kısmına "bekçi" yazarak erişilebilir.

EGM'nin bu personel alımı ilanı, İŞKUR'un iş arayanlara yeni fırsatlar sunma çabasının bir parçasıdır.

Benzer Haberler
2023 model Renault Clio Joy: 302.572 TL, 2023 Dacia Duster:343.660 TL! Yüzde 50 indirimle alınıyor! 2023 model Renault Clio Joy: 302.572 TL, 2023 Dacia Duster:343.660 TL! Yüzde 50 indirimle alınıyor!
Tarım Kredi Market indirimleri şaha kalktı! Zeytinyağı, pirinç, salça, süt, zeytin, et fiyatları BİM-ŞOK ve A101'e nazire yaptı! Tarım Kredi Market indirimleri şaha kalktı! Zeytinyağı, pirinç, salça, süt, zeytin, et fiyatları BİM-ŞOK ve A101'e nazire yaptı!
Cep telefonu olanlara görülmemiş müjde! Hem sınırsız hem de artık tamamen bedava oldu! Cep telefonu olanlara görülmemiş müjde! Hem sınırsız hem de artık tamamen bedava oldu!
Shell'den vatandaşları mest eden kampanya! 450 TL hediye yakıt verecek Shell'den vatandaşları mest eden kampanya! 450 TL hediye yakıt verecek
Almanya 4500 euro'ya çalışacak eleman arıyor! Başvurular başladı; Duyan koşa koşa gidiyor… İşte ihtiyaç duyulan meslekler! Almanya 4500 euro'ya çalışacak eleman arıyor! Başvurular başladı; Duyan koşa koşa gidiyor… İşte ihtiyaç duyulan meslekler!
Cep telefonu olanlara görülmemiş müjde! Hem sınırsız hem de artık tamamen bedava oldu! Cep telefonu olanlara görülmemiş müjde! Hem sınırsız hem de artık tamamen bedava oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ege'de Sıla rüzgarı esti
  • 02-07-2023 14:15

Ege'de Sıla rüzgarı esti

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?
  • 02-07-2023 11:16

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!
  • 01-07-2023 10:27

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!