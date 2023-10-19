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Bebek bezleri, et ve süt ürünleri fiyatları dip yaptı! BİM markete giden eli boş çıkmıyor!

BİM kapılarında bugün resmen kuyruk olacak! Stoklar tükenmeden mutlaka markete gidin: Çok büyük indirim yapıldı

Bebek bezleri, et ve süt ürünleri fiyatları dip yaptı! BİM markete giden eli boş çıkmıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 10:38

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta müşterilerine çeşitli indirimli ürünler sunarak ekonomik alışverişin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelmiştir. 17 Ekim 2023 tarihli BİM Aktüel Kataloğu, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu hafta iç giyimden kişisel bakıma, bebek bezlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler bulunmaktadır. İşte BİM Aktüel Kataloğu'nda yer alan indirim fırsatları hakkında detaylar.

Geniş Ürün Yelpazesi ile Müşterilere Çeşitli İndirimler

BİM Aktüel Kataloğu, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu hafta kataloğun içeriğinde iç giyim ürünleri, kişisel bakım ürünleri, bebek bezleri, temizlik ve hijyen ürünleri, donmuş hazır gıdalar, kahvaltılıklar, süt ve süt ürünleri, bisküvi ve kuruyemiş kategorilerinde birbirinden farklı ürünler bulunmaktadır. Ayrıca Torku kalitesi ile sunulan ürünler de bu indirimler arasında yer almaktadır.

Her İhtiyaca Uygun İç Giyim Ürünleri

BİM Aktüel Kataloğu'nda iç giyim ürünleri, hem kadınlar hem de erkekler için geniş bir seçenek sunmaktadır. Yeni iç giyim setlerine ihtiyacınız varsa veya mevsime uygun iç giyim ürünleri arıyorsanız, BİM'deki indirimler sizin için ideal olabilir. Yüksek kaliteli iç giyim ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alarak hem konforunuzu hem de tasarrufunuzu düşünebilirsiniz.

Temizlik Malzemeleri ve Hijyen Ürünlerinde İndirim

Evinizi temizlemek ve kişisel hijyeninizi korumak için ihtiyacınız olan temizlik malzemeleri ve hijyen ürünleri, BİM Aktüel Kataloğu'nda indirimli olarak sunulmaktadır. Temizlik ürünleri, evinizin temizliğini sağlamanıza yardımcı olurken, kişisel bakım ürünleri ise günlük hijyeninizi korumanıza destek olur. Bu ürünleri daha uygun fiyatlarla temin ederek aile bütçenizi rahatlatabilirsiniz.

Aileler İçin Bebek Bezi İndirimleri

Bebek bezleri, yeni ebeveynler için önemli bir ihtiyaçtır ve genellikle bütçeyi etkileyen maliyetli ürünlerdir. BİM Aktüel Kataloğu'nda bebek bezleri de indirimli olarak sunulmaktadır. Bu, ailelerin bebekleri için ihtiyaç duydukları bebek bezlerini daha uygun fiyatlarla satın alabilmesini sağlar.

Pratik ve Lezzetli Donmuş Hazır Gıdalar

Donmuş hazır gıdalar, yoğun yaşam tarzına sahip kişiler için pratik bir çözümdür. BİM Aktüel Kataloğu'nda donmuş gıda kategorisinde birçok lezzetli seçenek bulunmaktadır. Hazır pizza, mantarlı köfte, patates kızartması gibi sevilen atıştırmalıklar dondurucunuzda yerini bulabilir. Ayrıca kahvaltı sofralarınızı zenginleştirecek kahvaltılıklar da indirimli olarak sunulmaktadır.

Sağlıklı Yaşam İçin Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünleri, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. BİM Aktüel Kataloğu'nda süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri de indirimli olarak bulunmaktadır. Bu ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alarak sağlıklı yaşam tarzınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Torku Kalitesi ile Çeşitli Ürünler

BİM Aktüel Kataloğu'nda Torku kalitesi ile sunulan birçok ürün bulunmaktadır. Torku markası, kaliteli et ürünleri, konserve yiyecekler ve daha fazlasını sunmaktadır. Torku'nun lezzetli ürünleri, sofralarınıza lezzet katarken, BİM'in sunduğu indirimlerle daha hesaplı olabilir.

BİM Aktüel Kataloğu, her hafta müşterilere ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. İç giyimden kişisel bakıma, bebek bezlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünlerle dolu olan bu katalog, aile bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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