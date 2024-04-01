Bayram Öncesinde Müjde: Akbank'tan Faizsiz Kredi Fırsatı!

Bayram Öncesinde Müjde: Akbank'tan Faizsiz Kredi Fırsatı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2024 20:12

Nakit akışında sıkıntı yaşayan pek çok kişi için kredi imkanları, yüksek faiz oranları nedeniyle ulaşılamaz bir hale gelmişti. Ancak, bayram öncesinde gelen müjdeyle birlikte bu durum değişiyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, yüksek faizlerin önüne geçerek vatandaşlara 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Akbank'ın sunduğu bu kampanya, nakit ihtiyacı olanlara önemli bir destek sağlayacak. Bayram döneminde artan harcamalar ve ihtiyaçlar düşünüldüğünde, bu faizsiz kredi fırsatı oldukça değerli görünüyor.

Başvuru Şartları

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Kampanya, 22 Ocak 2024 ile 9 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Başvuruda bulunmak isteyenler, öncelikle Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" adımını takip etmeliler. Bu adımı tamamlayan müşteriler, ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatmış olacaklar.

Kredi başvurusu da yine Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilecek. Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde faizsiz krediye başvurabilecekler. Başvurular, kurye süreciyle tamamlanacak ve değerlendirme sonrasında olumlu bulunan talepler karşılanacak.

Kampanyadan, Akbank'ın herhangi bir ürün veya hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde bulunan müşteriler de faydalanabilecekler. Bu müşteriler, Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak kampanyadan yararlanabilirler.

Önemli Detaylar

Faizsiz krediye başvuracak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Örneğin, kredi talep edenlerden hayat sigortası tutarı olarak 556,18 TL talep ediliyor. Ayrıca, kredi masrafı ödemek istemeyenler için faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Dosya masrafı ödeyenler, aylık 4.235 TL taksit ödeyerek kredi çekebiliyorlar. Ancak, faizsiz kredi seçeneği daha avantajlı görünüyor.

Benzer Haberler
Sosyal Yardım Başvuruları Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Bayram Harçlığı Yolda! Sosyal Yardım Başvuruları Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Bayram Harçlığı Yolda!
Emekliler İçin Bankaların Promosyon Avantajları: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? Emekliler İçin Bankaların Promosyon Avantajları: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?
16 bin TL Ödeme EMEKLİLERE Yattı! 16 bin TL Ödeme EMEKLİLERE Yattı!
Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha
Halkbank ve 2 Banka Açıkladı! 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Başladı! ATM'den Nakit Kredi Ödemeler! Halkbank ve 2 Banka Açıkladı! 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Başladı! ATM'den Nakit Kredi Ödemeler!
Hadise milyonlar kazanacak! Dudak uçuklatan rekor ücret Hadise milyonlar kazanacak! Dudak uçuklatan rekor ücret
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'
  • 27-03-2024 15:55

Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
  • 01-04-2024 10:01

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum:
  • 26-03-2024 10:50

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: "Midem bulandı"

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde
  • 30-03-2024 11:32

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde