Bayram Öncesinde Müjde: Akbank'tan Faizsiz Kredi Fırsatı!

Nakit akışında sıkıntı yaşayan pek çok kişi için kredi imkanları, yüksek faiz oranları nedeniyle ulaşılamaz bir hale gelmişti. Ancak, bayram öncesinde gelen müjdeyle birlikte bu durum değişiyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, yüksek faizlerin önüne geçerek vatandaşlara 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Akbank'ın sunduğu bu kampanya, nakit ihtiyacı olanlara önemli bir destek sağlayacak. Bayram döneminde artan harcamalar ve ihtiyaçlar düşünüldüğünde, bu faizsiz kredi fırsatı oldukça değerli görünüyor.

Başvuru Şartları

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Kampanya, 22 Ocak 2024 ile 9 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Başvuruda bulunmak isteyenler, öncelikle Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" adımını takip etmeliler. Bu adımı tamamlayan müşteriler, ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatmış olacaklar.

Kredi başvurusu da yine Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilecek. Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde faizsiz krediye başvurabilecekler. Başvurular, kurye süreciyle tamamlanacak ve değerlendirme sonrasında olumlu bulunan talepler karşılanacak.

Kampanyadan, Akbank'ın herhangi bir ürün veya hizmetini aktif olarak kullanmayan ve inaktif statüde bulunan müşteriler de faydalanabilecekler. Bu müşteriler, Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak kampanyadan yararlanabilirler.

Önemli Detaylar

Faizsiz krediye başvuracak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Örneğin, kredi talep edenlerden hayat sigortası tutarı olarak 556,18 TL talep ediliyor. Ayrıca, kredi masrafı ödemek istemeyenler için faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Dosya masrafı ödeyenler, aylık 4.235 TL taksit ödeyerek kredi çekebiliyorlar. Ancak, faizsiz kredi seçeneği daha avantajlı görünüyor.