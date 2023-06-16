Bayram öncesi büyük jest! Kredi notu sıfır ve düşük olana, sicili bozuk olana 5 banka hızır gibi yetişti!

Kredi notu sıfır ve düşük olana, sicili bozuk olana 5 banka hızır gibi yetişti! Bayram öncesi büyük jest- Kredi notu sıfır veya düşük olan kişilere yönelik beklenen müjdeli haber sonunda geldi. Bankaların açıklamalarıyla birlikte, düşük faizli kredi imkanlarından faydalanma olanağı sunulmaktadır. Bu gelişme, birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir haberdir ve bankaların kişilere ayrıcalıklı bir hizmet sunma amacını yansıtıyor.

Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Şekerbank, Türkiye İş Bankası gibi öncü bankalar, bu akıma öncülük ederek düşük faizli kredi uygulamalarını başlatmışlardır. Diğer özel bankalar da bu trende katılarak kişilere bu imkanları sunmaktadır. Sicili bozuk olan kişilerin kredi alma olanağı, bankaların sunmuş olduğu avantaj paketlerinde yer almaktadır. Sicili bozuk olan kişilere af kararının ardından bankalar harekete geçerek, maddi durumlarını düzeltmelerine yardımcı olmak amacıyla kredi imkanları sunmaktadır. İhtiyaç kredisi ve eğitim kredisi gibi çeşitli kredi olanakları bu kişilere sunuyor.

Bu gelişmeyle birlikte, sicili bozuk olan kişiler dahi ihtiyaç kredisi alma ayrıcalığına sahip olmaktadır. Faiz oranları açısından, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank en düşük faizli kredi imkanını müşterilere sunmaktadır. Bu nedenle, tercih edilen en üç banka olarak öne çıkmaktadır. %2,36 oranında düşük faiz oranıyla bu bankalar, vatandaşlara en kolay ihtiyaç kredisini en düşük faiz oranıyla sunmayı başarmaktadır. Sicili bozuk olan kişilerin bankalardan kredi çekme konusunda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, son zamanlarda bu sorunların çözüleceğine dair haberlerin arttığını söyleyebiliriz.

Özel bankaların durumu ise biraz farklıdır. Özel bankaların uyguladığı faiz oranları %3,34 ile %3,75 arasında değişmektedir. Bu nedenle, kişilere yüksek faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunulmaktadır. Ancak, kredi notu sıfır olan kişiler de bu imkanlardan faydalanma avantajına sahip olabilir. Kredi notu düşük olanlara özel olarak sunulan bu imkanlar, her geçen gün birçok kişinin yararlanabileceği bir hale geliyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların belirlediği şartlar doğrultusunda, diğer bankalardaki borçları da dikkate alınarak devlet destekli kredilerden 50.000 TL'ye kadar faydalanabilecekler. Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, güncel banka borçlarına göre bu kredi imkanından yararlanabileceklerdir. Ancak, icralık veya avukatlık sürecinde olan ve kara listede bulunan kişiler kredi başvurusunda bulunamayacaklardır. Bankalar, güncel ve 1 ay gecikmede olan kredi veya kredi kartı borçları için bu kredileri vermektedir.

TC kimlik numarasını yazarak 22.500 TL ödeme alamayan kişiler için önemli bir duyuru yapıldı. 3 banka, başvuruları yeniden başlatmış ve başvuruları kabul etmektedir. Bu krediden faydalanmak isteyenler, TC kimlik numaralarını kullanarak başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca, kredi kullanacak kişiler, konut ve taşıt kredisi gibi kredileri kapatmak istediklerinde bu kredileri alamayacaklardır. Çünkü taşıt ve konut kredileri teminatlı kredi olduğu için bankalar bu tür krediler için işlem yapamayacaklar.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan destek kredileri için başvurular sadece banka şubelerinden yapılabilecektir. İnternet üzerinden yapılan başvurular olumsuz yanıt alacaktır. Başvurular banka şubelerinde kimlik ve gelir belgesiyle gerçekleştirilecek, ardından mevcut borçlar bankaya bildirilecek ve kredi kullanımı için banka şubesinde manuel olarak işlemler yapılacaktır. Başvuru yapıldığında tüm banka borçları hesaplanacaktır. Sadece kredi kartı borcunu kapatmak isteyenler, kredi borçlarını ödemek istemeyenler onay alamayacaklardır. Tüm borçları kapatma şartını kabul edenler başvuru yapabilirler.