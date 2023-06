Bayram öncesi büyük jest! Beyaz ve kırmızı ete müthiş indirim! Kıyma 289 TL, Kuşbaşı 305 TL, 1 Kg Levrek 119 TL

Beyaz ve kırmızı ete müthiş indirim! Kıyma 289 TL, Kuşbaşı 305 TL, 1 Kg Levrek 119 TL. Bayram öncesi büyük jest- Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden CarrefourSA, et fiyatlarının yükseldiği dönemde tüketicilere destek olmak amacıyla indirimler düzenledi. Kurban bayramına yaklaşırken kasap ve marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına karşın CarrefourSA, tüketiciye avantaj sağlamayı hedefledi.

CarrefourSA, beyaz et ve kırmızı et dahil olmak üzere tüm protein kaynaklarından olan et ürünlerinde indirim uygulayarak tüketicilere destek veriyor. 1 kilogram dana kıyma 289 TL, kuşbaşı 305 TL, 1 kilogram levrek ise 119 TL olarak belirlendi. Bu indirimlerle CarrefourSA, tüketicilerin temel protein ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına imkan sağlıyor.

CarrefourSA'nın duyurusunda stokların sınırlı olduğu ve indirimlerin 11 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle tüketiciler, indirimli fiyatlardan faydalanabilmek için zamanında harekete geçmeleri gerekmektedir.

CarrefourSA, tüketicilere sunduğu indirimlerle, et fiyatlarındaki artışın getirdiği yükü hafifletmeyi ve müşterilerine ekonomik açıdan destek olmayı hedefliyor. Bu indirimlerle birlikte tüketiciler, CarrefourSA marketlerinde daha uygun fiyatlarla et ürünlerine ulaşma imkanına sahip olacaklar. CarrefourSA'nın et fiyatlarında yaptığı indirimler, tüketicilerin bütçelerini korumasına ve kurban bayramı hazırlıklarını daha rahat yapmasına olanak sağlayacaktır. Bu indirim kampanyasıyla birlikte CarrefourSA, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmayı hedeflemekte, tüketicilerin güvenini kazanmayı sürdürmektedir.

Not: İndirimlerin süresi ve detayları hakkında daha fazla bilgi için CarrefourSA mağazalarını veya resmi internet sitesini ziyaret etmek önemlidir.