Baydöner halka arz başladı mı? BYDNR borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? 1 lot kaç TL hangi banka?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen son dakika açıklaması, yatırım dünyasını hareketlendirdi. Haftalık bültende yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin önde gelen iki şirketi, Baydöner ve Enerya Enerji, halka arz için yeşil ışık aldı. Bu önemli adım, yatırımcıları harekete geçirirken, detaylar merak konusu oldu.

Baydöner Halka Arzıyla Yatırım Fırsatı

Baydöner'in halka arzı, yatırımcılar için heyecanlı bir fırsat sunuyor. Borsada BYDNR koduyla işlem görecek olan Baydöner'in halka arz fiyatı, 21 TL olarak belirlendi. Toplamda 18 milyon lotluk bir hisse satışı gerçekleşecek.

Halka Arz Açıklaması: Hisse Satışı Detayları

Baydöner'in halka arzı ile ilgili açıklamaya göre, mevcut ortaklar Ferudun TUNÇER ve Levent YILMAZ tarafından sahip olunan B grubu paylar satılacak. Her biri 2.000.000 TL nominal değerli olan bu paylar, halka arz sürecinde yatırımcılara sunulacak.

Talep Toplama Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Baydöner'in halka arz talep toplama sürecinin başlama tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, beklentilere göre 16 veya en geç 17 Ağustos tarihinde talep toplamanın başlaması planlanıyor. Talep toplama tarihi netleştikçe, sizleri bilgilendirmek için ücretsiz mobil uygulamamızı indirebilirsiniz:

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Baydöner: Lezzet ve Büyüme Dengesi

Baydöner, Türkiye pazarında adını duyurmuş ve büyük bir başarı elde etmiş bir restoran zinciridir. Sayısız ödül sahibi olan Baydöner, son olarak 2015 ve 2016 yıllarında AVM Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen ve halk oylamasıyla belirlenen "AVM’lerde En Sevilen ve Tercih Edilen Restoran Zinciri" ödülüne layık görüldü.

Türk damak tadını en üst seviyede sunan Baydöner, 110'dan fazla şubesi ile Türkiye ve Irak'ta hizmet veriyor. Müşterilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunan Baydöner, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarına ev sahipliği yapıyor.

Baydöner'in Vizyonu ve Misyonu

Vizyonumuz: Misafirlerimize en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak ve onları memnun etmek.

Misyonumuz: Hem misafirlerimize hem de çalışanlarımıza duyarlı bir marka olarak, herkesin iskender lezzetine kolayca ulaşabileceği bir ortam yaratmak.