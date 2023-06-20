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Başvuru Yapan Müşterilere Kuveyt Türk’ten 600 TL Hediye

Kuveyt Türk, geçtiğimiz günlerde yeni müşteri olmak isteyen kişilere 600 TL'lik bir hediye vereceğini duyurmuştu. Yeni müşteri çekmek için kıyasıya rekabet eden bankalar arasında son dönemde yaşanan trendin ardından Kuveyt Türk de bu yarışa katıldı. 

Başvuru Yapan Müşterilere Kuveyt Türk’ten 600 TL Hediye
Yayın Tarihi : 2023-06-20 14:02

Yapılan son açıklamalara göre yeni müşterilere özel hazırlanan kampanya ile toplamda 600 TL hediye edileceği açıklandı. Farklı adımların ve kişiye özel harcamaların yer aldığı bu kampanyaya katılmak için ilgili kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden kampanya ile ilgili tüm detayları ve nasıl başvuruda bulunacağını öğrenebiliyor.
Kuveyt Türk, yeni müşterilere özel hazırlanan ve 600 TL'lik hediye kazanmalarını sağlayan kampanyanın kapsamı hakkında detaylı bilgi verdi. Kapsamın detayları aşağıdaki gibidir:

Sağlam Nakit kartına 200 TL ve üzeri harcamaya 200 TL iade! Müşteriler, Sağlam Nakit kartını 200 TL ve üzeri alışverişlerinde kullanarak 200 TL iade alabiliyor.

Herhangi bir kanaldan verilen her fatura talimatı için toplam 200 TL'ye varan Altın Puan hediye! Müşteriler, ödedikleri her fatura talimatı için 50 TL, 4 fatura talimatı vererek toplam 200 TL Altın Puan kazanabilirler.

 Mobil bankacılık uygulamasına sahip olan ve Sağlam Kart sahibi olan müşterilerimiz, kredi kartı ile yaptıkları 200 TL ve üzeri alışverişlerinde 200 TL Altın Puan hediye etmektedir.

Böylelikle kampanyaya görüntülü görüşme yoluyla katılan kişilerin toplam 600 TL değerindeki hediyeden yararlanabilecekleri ortaya çıktı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Kuveyt Türk tarafından üretilen bir kampanya ile ilgili başvuru şartları belirlenmiştir. Şartlar, kampanyanın resmi internet adresi üzerinden duyurulduğu ve aşağıdaki şekildedir:

Kampanya kapsamında kazanılan hediyeler, Kampanyalı Müşteri'nin aktif olarak kullandığı nakit kart veya kredi kartına yüklenecektir.
Kampanyadan sadece Kuveyt Türk müşterileri mobil platformu üzerinden faydalanabilir.
Kampanyaya katılım, toplamda 30.000 kişi ile yayılma.
Kuveyt Türk, ince haber kampanyalarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma faydalarını saklı tutar.
Bu kampanya ile ilgili daha fazla bilgi ve ayrıntılı gereksinim, resmi internet adresi üzerinden edinilebilir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Kuveyt Türk bankası, müşteri olmak isteyen kişiler için oldukça pratik bir çözüm sunan mobil kullanım sağladığını duyurdu. Yeni mobil uygulama sayesinde, potansiyel olarak "Müşteri Olmak İstiyorum" edinerek kolayca müşteri olabiliyorlar.

Kuveyt Türk'ün mobil uygulaması, kullanıcıların görüntülü görüşme yoluyla alınan bilgileri kullanarak onay işlemlerini hızlandırıyor. Görüşme sırasında elde edilen bilgiler sayesinde müşteri bilgileri kısa bir süre içinde tamamlanabiliyor.

Bu yeni uygulama, müşteri olmasını sağlamak büyük ölçüde kolaylaştırarak zaman kazandırıyor. Geleneksel başvuru yöntemlerine göre daha hızlı sonuçlara ulaşılması, kapsamlı finansal işlemlerin daha çabuk baş edebilmelerini sağlar.

Kuveyt Türk yetkilileri, mobil uygulama üzerinden müşteri olmak isteyen müşterilerin güvenliğinin büyük önem verdiklerini ve tüm gizlilik önlemlerini aldıklarını vurguladı. Görüntülü görüşmelerde toplanan kişisel bilgilerin korunması ve güvenliği konusunda endişe duymadan başvurularını tamamlayabilecekleri bir ortamın sunulduğunu belirtiyorlar.

Kuveyt Türk mobil uygulaması sayesinde müşteri olmak isteyen kişiler, zaman kaybetmeden bankanın sunduğu avantajlardan ve hizmetlerden yararlanma fırsatı elde ediyorlar. Bu gelişme, dijital bankacılık alanında müşteri deneyimi oluşturma yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.
 

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