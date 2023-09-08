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Başvuru ekranı az önce kemale erdi! 18-58 yaş arası hastanede çalışmak isteyenler.. KPSS’siz Kabul Kayıt Görevlisi alımı

İŞKUR üzerinden yapılan özel hastanelere hasta kabul ve kayıt görevlisi alımları, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Başvuru ekranı az önce kemale erdi! 18-58 yaş arası hastanede çalışmak isteyenler.. KPSS’siz Kabul Kayıt Görevlisi alımı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 20:13

KPSS’siz Kabul Kayıt Görevlisi alımı! Başvuru ekranı az önce kemale erdi! 18-58 yaş arası hastanede çalışmak isteyenler..-Sağlık sektörü, her mevsimde personel ihtiyacını sürdürmektedir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda İŞKUR üzerinden özel hastanelere hasta kabul ve kayıt görevlisi alımları başladı. Bu alımlar için KPSS şartının aranmayacağı belirtilmiştir. İşte alımlar hakkındaki detaylar ve başvuru süreci.

Özel Hastanelerde Personel Alımı

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sağlık sektörü, personel alımlarına hız vermiştir. İŞKUR aracılığıyla yapılan bu alımlar, özel hastaneler için gerçekleştirilmektedir. Alımlarda KPSS şartı aranmayacağı için daha fazla adayın başvuru yapabileceği bir fırsat sunmaktadır. Özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu alımlar büyük bir önem taşımaktadır.

Başvuru Şartları

Hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonuna başvurmak isteyenler için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, genel başvuru şartları olup, ilanlara göre de farklılık gösterebilmektedir. İşte genel başvuru şartları:

En az ilköğretim mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir).

18 yaşını tamamlamış olmak.

Sağlık sektöründe deneyimi olanlar veya deneyim kazanmak isteyenler tercih edilmektedir.

İletişim ve planlama becerilerine sahip olmak.

Hizmet ve çözüm odaklı olmak.

Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak.

MS Office programlarına hakim olmak.

Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmamak (Engelli adaylar için özellikler ilanlarda belirtilmiştir).

Giyimine özen göstermek ve güler yüzlü olmak.

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak.

Başvurular Başladı

Özel hastanelerde hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular online olarak yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, en yakın İŞKUR şubesine giderek veya İŞKUR resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Online Başvuru: Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online başvurularını gerçekleştirebilirler. Online başvuru işlemi için BURAYA tıklayabilirsiniz. Web sitesinde ilanlar ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu alımlar, KPSS şartının aranmamasıyla daha geniş bir başvuru kitlesi için olanak sağlamaktadır. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol etmeleri ve başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir. Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için bu alımlar, kariyerlerine başlamak veya ilerlemek için önemli bir adım olabilir.

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