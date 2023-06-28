  • 28 HAZİRAN Çarşamba 17:25
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Başvuran ailelere bayram sonrası geri ödeme olmadan para ödenecek: e-Devlet’ten başvurun, PTT’den paranızı şimdi çekin

Devletin verdiği hane başı destek ödemeleriyle ilgili son açıklamalara göre, başvuru şartlarını taşıyan hanelere karşılıksız destek ödemeleri yapılmaktadır.

Başvuran ailelere bayram sonrası geri ödeme olmadan para ödenecek: e-Devlet’ten başvurun, PTT’den paranızı şimdi çekin
Yayın Tarihi : 2023-06-28 14:40

e-Devlet’ten başvurun, PTT’den paranızı şimdi çekin! Başvuran ailelere bayram sonrası geri ödeme olmadan para ödenecek- Devletin verdiği hane başı destek ödemeleriyle ilgili son açıklamalara göre, başvuru şartlarını taşıyan hanelere karşılıksız destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu destek ödemeleri, devlet tarafından belirlenen kriterlere uyan hanelere yönelik olarak verilmektedir. Destek miktarı hane başına en az 850 TL ve en çok 1.250 TL arasında değişmektedir.

Aile destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmekte ve PTT aracılığıyla ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmektedirler.

Aile destek ödemeleri, her ay düzenli olarak yapılmakta olup, ödemelerin miktarı hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Aşağıda destek ödemelerinin gelir aralıklarına göre tutarları verilmiştir:

  • 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
  • 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
  • 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
  • 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL’den az olanlar: 850 TL alacak.

Başvuran ailelere bayram sonrası geri ödeme olmadan para ödenecek e-Devlet’ten başvurun, PTT’den paranızı şimdi çekin

Aile destek programına başvuru yapacak bireylerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Başvuran kişinin Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması ve 18 yaşından küçük olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapan kişinin hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişi veya kişilerin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Devletin aile destek ödemeleri, hane ekonomisine destek sağlamak amacıyla uygulanmaktadır ve başvuru şartlarını taşıyan ailelere önemli bir maddi destek sunmaktadır.

Benzer Haberler
Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti! Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor? Mazot ve gübre desteği Haziran ödemesi ters düz etti! Çiftçiler dört gözle bekliyordu! Ne kadar mazot gübre desteği veriliyor?
Mutfak tüpüne bayramda müthiş zam! Aygaz Milangaz İpragaz mutfak tüpü fiyatları vatandaşları şoke etti! Mutfak tüpüne bayramda müthiş zam! Aygaz Milangaz İpragaz mutfak tüpü fiyatları vatandaşları şoke etti!
Almayı unutanlar sıraya girdi! Sadece kimlik ile PTT’ye gidip gelen paranızı alın! Almayı unutanlar sıraya girdi! Sadece kimlik ile PTT’ye gidip gelen paranızı alın!
Bayilerde uzun kuyruklar oluştu! 207.000 TL’lik otomobil Türkiye’de satışta! KDV ve ÖTV dahil! Acele edin Bayilerde uzun kuyruklar oluştu! 207.000 TL’lik otomobil Türkiye’de satışta! KDV ve ÖTV dahil! Acele edin
Açıklamayı yeni Bakan yaptı! Evini onarana 100 Bin TL, prefabrik evlere 300 Bin TL, betonarme evlere 500 Bin TL devlet yardımı! Açıklamayı yeni Bakan yaptı! Evini onarana 100 Bin TL, prefabrik evlere 300 Bin TL, betonarme evlere 500 Bin TL devlet yardımı!
Yapı Kredi Bankası banka hesabı olanlara mest eden haberi verdi! Bayram sonrası ilk hafta TC kimlik ile 3 gün içinde ödeme alın! Yapı Kredi Bankası banka hesabı olanlara mest eden haberi verdi! Bayram sonrası ilk hafta TC kimlik ile 3 gün içinde ödeme alın!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!