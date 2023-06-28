Başvuran ailelere bayram sonrası geri ödeme olmadan para ödenecek: e-Devlet’ten başvurun, PTT’den paranızı şimdi çekin

e-Devlet’ten başvurun, PTT’den paranızı şimdi çekin! Başvuran ailelere bayram sonrası geri ödeme olmadan para ödenecek- Devletin verdiği hane başı destek ödemeleriyle ilgili son açıklamalara göre, başvuru şartlarını taşıyan hanelere karşılıksız destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu destek ödemeleri, devlet tarafından belirlenen kriterlere uyan hanelere yönelik olarak verilmektedir. Destek miktarı hane başına en az 850 TL ve en çok 1.250 TL arasında değişmektedir.

Aile destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmekte ve PTT aracılığıyla ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmektedirler.

Aile destek ödemeleri, her ay düzenli olarak yapılmakta olup, ödemelerin miktarı hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Aşağıda destek ödemelerinin gelir aralıklarına göre tutarları verilmiştir:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL’den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile destek programına başvuru yapacak bireylerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Başvuran kişinin Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması ve 18 yaşından küçük olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapan kişinin hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişi veya kişilerin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Devletin aile destek ödemeleri, hane ekonomisine destek sağlamak amacıyla uygulanmaktadır ve başvuru şartlarını taşıyan ailelere önemli bir maddi destek sunmaktadır.