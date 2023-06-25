Başkan Erdoğan'dan ÖTV müjdesi! Fiat Doblo 475.900 TL fiyatla vatandaşları bayram ettirecek!

Fiat Doblo 475.900 TL fiyatla vatandaşları bayram ettirecek! Başkan Erdoğan'dan ÖTV müjdesi- Yükselen araba fiyatları nedeniyle mağdur olan sıfır araç almak isteyen bireyler için bir umut ışığı doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır araç almak isteyenlere yönelik ÖTV indirimi müjdesini verdi. Bu müjde, ÖTV'siz araç satışı için belirli bir grup tarafından yararlanabileceği anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflara yönelik olarak ÖTV'siz araç satışının gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflar, aynı türdeki araçlarını yenilerken ÖTV ödemek zorunda kalmayacaklar.

Bu müjdeyle birlikte, Fiat Doblo gibi ticari araçlara olan ilgi de arttı. İşte Fiat Doblo modellerinin ÖTV'siz satış fiyatları:

Fiat Doblo EASY 11.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi Satış Fiyatı: 425.400 TL

Fiat Doblo SAFELINE 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi Satış Fiyatı: 444.600 TL

Fiat Doblo Premio Plus (Black) 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi Satış Fiyatı: 467.200 TL

Fiat Doblo Trekking 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi Satış Fiyatı: 475.900 TL

Fiat Doblo EASY MAXI 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi Satış Fiyatı: 433.300 TL

Bu fiyatlar, ÖTV indirimiyle birlikte ticari araç almak isteyen esnaflar için avantajlı bir seçenek sunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu ÖTV'siz araç satışı müjdesi, sıfır araç almak isteyen bireyler ve özellikle ticari araç kullanıcıları arasında sevinçle karşılandı. Bu adımın, araba fiyatlarındaki yükselişten etkilenen kişilere bir nefes aldıracağı ve ticari araçların yenilenmesini teşvik edeceği düşünülüyor.