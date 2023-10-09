Başkan Erdoğan az önce müjdeler devam edecek dedi! Memur, emekli, işçi, engelli, yaşlı... Herkesin maaşı belli oluyor

Memur, emekli, işçi, engelli, yaşlı... Herkesin maaşı belli oluyor! Başkan Erdoğan az önce müjdeler devam edecek dedi- Türkiye'de yılbaşı yaklaşırken emekliler ve memurlar için maaş artışı konusu gündemin önemli bir parçası haline geldi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar, enflasyon rakamları ve ekonomik göstergelere göre şekilleniyor. Özellikle son yıllarda enflasyonun artması, maaş zamlarının da bu doğrultuda belirlenmesine neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli, memur ve işçilere yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilere inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" dedi.

Bu açıklamalar, emekli ve memur kesimini yakından ilgilendiriyor ve beklentileri artırıyor.

Emekliye Ara Zam Çalışmaları

1 Ekim'de TBMM'nin açılmasının ardından emekli ve memur maaşlarında iyileştirme çalışmaları da gündeme geldi. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 7.500 TL taban maaşın altında kök maaş aldıkları için bu konuyu yakından takip ediyor. Ancak tüm emekliler için bir iyileştirme yapılması bekleniyor.

Maaş Artışı ve Enflasyon İlişkisi

Ocak ayı itibarıyla, enflasyon rakamlarına göre hem emeklilerin hem de memurların maaşlarına zam yapılacak. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon oranı yüzde 25,11 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışını gösterirken, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 18 enflasyon farkını da oluşturdu.

Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu yüzde 65'lik enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 37,76 çıkması beklenirken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 49,46'yı bulacak. Refah payı ile birlikte bu oranların yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

Memurların ve Emeklilerin Beklentileri

Memurlar ve emekliler, enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Bu arada emekliler ve memurlar dışında sosyal yardımlar da Ocak ayında yeniden belirlenecek.

Burada yapılacak artış oranı, memur maaş kat sayısındaki artış kadar olacak. Yani emekli memurlar ve memurlar için yapılacak artış oranı, sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak.

Muhtemel Maaş Artışı Tahminleri

Ocak ayı için iki farklı tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37,76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin alacağı fark yüzde 29,96 olarak gerçekleşecek. Yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı böylece yüzde 49,46'ya ulaşacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67,22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39,61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31,71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51,46'ya çıkacak.

Beklenen Maaş Artışları

OVP tahminine göre Ocak artışı yüzde 49,46 olarak gerçekleşirse, en düşük memur maaşı 32 bin 906 TL, memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 TL'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse de en düşük memur maaşı yüzde 51,46 artışla 33 bin 346 TL, memur emeklisi aylığı ise 14 bin 959 TL'ye yükselecek.

Gerçekleşen oran aynen sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak. Bu nedenle emekliler ve memurların maaş artışı, genel anlamda ekonomik duruma ve enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek.

Asgari Ücret Beklentisi

Öte yandan işçiler için Aralık ayında asgari ücret belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Bu konuda da enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Yapılan hesaplamalarda yeni asgari ücretin 15 bin TL ile 17 bin TL net rakam arasında olması bekleniyor.

Türkiye'de ekonomik koşulların ve enflasyonun yarattığı etkiler, maaşlar ve sosyal yardımlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Emekliler, memurlar ve işçiler, maaşlarını ve sosyal yardımlarını göz önünde bulundurarak ekonomik planlamalarını yapmaya devam edecekler. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, maaş artışları ve asgari ücret belirlenmesi konusu daha fazla gündemde olacak ve Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından önemli bir rol oynayacak.