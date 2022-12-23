Barıştılar mı? Mert Aydın'dan Merve Boluğur açıklaması!

Oyuncu Saruhan Hünel, sahibi olduğu mekanda önceki gün kız kardeşi Aslı Hünel ile birlikte ‘Yeni Yıla Merhaba’ partisi düzenledi. Merve Boluğur ile boşanmasına rağmen sık sık bir araya gelen DJ Mert Aydın da geccenin müziklerini yaptı.



"OLURSA OLUR"



Mert Aydın “Ben, hızlı düşündüğümüz için pişman değilim. Kısmet böyleymiş. Hiçbir sorunumuz yok. Merve ile biz arkadaşız zaten. Merve ile boşandıktan sonra iki kez bir araya geldik, şimdilik gidişata bakacağız. Olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok” dedi.



"SURVIVOR BENİM İÇİN OLDU SAYILIR"

Dj Mert Aydın “Survivor benim için oldu sayılır. Bugün yarın açıklarlar. Bu sene zeka oyunları çokmuş. Diğer parkur oyunları bana göre değil, çok zor biliyorum. Bunu da burdan size açıklayayım” dedi.