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Bankaya borcu olanlara mest eden haber! Yandı bitti kül oldu! 95.000 TL nakit desteğiyle tüm borçlar tek seferde ödenecek

İş Bankası, müşterilerine sunulan yeni borç transferi kredisiyle diğer bankalara ve kurumlara olan borçları bir arada toplayarak anında ödeme imkanı sağlamaktadır.

Bankaya borcu olanlara mest eden haber! Yandı bitti kül oldu! 95.000 TL nakit desteğiyle tüm borçlar tek seferde ödenecek
Yayın Tarihi : 2023-06-23 09:38

Yandı bitti kül oldu! 95.000 TL nakit desteğiyle tüm borçlar tek seferde ödenecek! Bankaya borcu olanlara mest eden haber- Vatandaşların birçok ürün ve hizmette yaşanan fiyat artışları nedeniyle zor durumda kalmaları ve kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları, bankaların borç transferi konusunda yeni teklifler sunmasına yol açtı. 

Bankalar tarafından sunulan borç transferi kredisi sayesinde vatandaşlar, farklı borçlarını tek bir çatı altında toplayarak aylık düzenli ödemelerle tüm borçlarını kapatma imkanı bulmaktadır. Bu yeni fırsata katılmak isteyen kişiler, hangi bankaların bu krediyi sunduğunu araştırmaya başladılar. 

İş Bankası, müşterilerine sunulan yeni borç transferi kredisiyle diğer bankalara ve kurumlara olan borçları bir arada toplayarak anında ödeme imkanı sağlamaktadır. Kişiler, borçlarını tek bir yerde toplamalarının yanı sıra uygun ödeme koşullarıyla daha kolay bir şekilde ödeme yapabilmektedir. Bu krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru yapabilecekleri kanalları araştırıyor. 

Bankaya borcu olanlara mest eden haber! Yandı bitti kül oldu! 95.000 TL nakit desteğiyle tüm borçlar tek seferde ödenecek

İş Bankası tarafından sunulan borç transferi kredisi sayesinde borçlar belirlenen tarihlerde gelire göre ödenmekte ve bu durum kişilere kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, Borç Kapatma Kredisi ile farklı bankalardaki kredi kartı borçları da İş Bankası'nda 36 aya kadar vadelendirilebilmekte ve böylece kredi kartlarının kullanılabilir limitleri artırılabilmektedir. Başvuru yapacak kişilerin kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Başvurular, mobil bankacılık uygulamaları ve şubeler aracılığıyla hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Başvuru sırasında istenebilecek belgeler arasında başvuru sahibi ve varsa kefiller için başvuru formu, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi ile gelir durumunu gösterir belge bulunmalıdır. 

Kredi başvurusunun onaylanmasıyla birlikte farklı bankalara olan borçlar bir araya getirilerek düzenli ödeme imkanı sağlanmaktadır. Kredi onayı sonrasında banka tarafından borçlar ödenmekte ve vade süresine göre kredi taksit tutarı netleştirilerek ödemeler her ay belirlenen günlerde yapılıyor. 

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