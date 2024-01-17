Bankamatik kartı olanlar için yeni duyuru! O bankada hesabı olanlar 30 bin TL nakit ödeme ŞAK diye hesabına attı!

İş Bankası, müşterilerine özel bir fırsat sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere kapılarını açtı. "İhtiyaç Anında Yanınızdayız!" kampanyası kapsamında, İş Bankası'nın sadakatle kullandığı bankamatik kartı ve kredi kartına sahip müşteriler, gelir belgesi olmadan 30.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanma şansına sahipler.

İhtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, İş Cep uygulamasını kullanarak anında başvuruda bulunabilirler. Hesabı olan müşteriler, 7 gün 24 saat boyunca İş Bankası'ndan kredi kullanma ayrıcalığına sahip olacaklar. Bu kullanışlı uygulama sayesinde müşteriler, sadece birkaç adımda kredi başvurusunu tamamlayabilirler.

Bankamatik kartı veya İş Bankası kredi kartı ile düzenli ödemeler yapan müşteriler, İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden 30.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Bu avantajlı seçenek, kredi kartı kullanıcılarına ekstra kolaylık sağlarken, düzenli ödeme yapan müşterilere özel bir imkan sunuyor.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerin, İş Bankası'nın belirlediği kredi politikalarına uygun olmaları gerekiyor. Ancak bu şartlara uyan müşteriler, kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulamalarla hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirler. Bu sayede uygunluk durumlarını kolayca öğrenme şansına sahipler.

Özellikle kredi puanı yüksek ve banka kredi şartlarına uygun müşterilere yönelik bu kampanya, hızlı ve kolay başvuru süreçleriyle dikkat çekiyor. Müşteriler, en düşük faiz oranlarından yararlanarak finansal ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabilirler. Başvuru sonuçları ise sadece 5 dakika içerisinde müşterilere iletiliyor.