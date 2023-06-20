Bankalardan Kurban Bayramı kredisi geldi! 90 gün ertelemeli 10.000 TL bayram kredisi verilecek!

90 gün ertelemeli 10.000 TL bayram kredisi verilecek! Bankalardan Kurban Bayramı kredisi geldi- Son dakika açıklamalarına göre Türkiye'deki bankalar, faizsiz nakit avans kampanyalarıyla müşterilere destek olmaya devam ediyor. Üç banka tarafından duyurulan kampanyalar kapsamında 2.000 TL ile 20.000 TL arasında destek verileceği belirtilmiş, ayrıca bir banka tarafından 2 ay geri ödemesiz kampanya sunulacağı açıklanmıştır.

Akbank tarafından başlatılan son dakika kampanyası kapsamında faizsiz 20.000 TL nakit avans imkanı sunulmaktadır. 6 aylık vadeli ve faizsiz kredi desteği sağlanırken ödemelerin aylık 2.000 TL taksitler halinde yapılacağı ifade edilmiştir. Bu kampanyaya başvuracak olan vatandaşların Akbank müşterisi olmamaları gerekmektedir. Başvurular cep telefonu üzerinden gerçekleştirilebilir ve mobil uygulama aracılığıyla Akbank müşterisi olunabilir. Faizsiz nakit avans kampanyası kapsamında toplamda 15.000 TL ödeme bankaya vade sonunda yapılacak.

Garanti BBVA tarafından duyurulan kampanya ise faizsiz 10.000 TL destek sunmaktadır. Bu kampanyaya başvuru yapacak olan vatandaşların daha önce Garanti Bankası müşterisi olmamaları gerekmektedir. 18 yaşından büyük herkesin başvuruda bulunabileceği belirtilmiş ve vade süresi 6 ay olarak açıklandı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından duyurulan kampanya ise 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisini kapsamaktadır. Bu kampanyada 2 ay geri ödemesiz faizsiz nakit avans imkanı sunulmaktadır. İlk 2 ay ödeme yapmayacak olan müşteriler, Eylül ayında geri ödemeye başlayacak ve 8 aylık vadeli bir kredi kullanacaklardır. Kampanyaya başvuru yapmak isteyen herkesin 18 yaşından büyük olması yeterli olup, müşteri olmayan kişilerin de başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Bankaların duyurduğu bu faizsiz nakit avans kampanyaları, müşterilere acil ihtiyaçlarını karşılamada finansal destek sağlamayı amaçlar.