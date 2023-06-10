Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor?

Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor? Bankalarda mevduat faizi depremi- Yüksek enflasyonla mücadele etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları en iyi seçenek olabilir. Bankalar arasında yaşanan mevduat faizi yarışıyla, TL birikimlerinizi korurken yüksek kazanç elde edebilirsiniz. İşte Türkiye'deki bazı bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları... Detaylar gecce.com.tr'de.

Yüksek Faiz Kazancıyla Varlıklarınızı Koruyun: Bankalar Arasında Mevduat Faizi Yarışı

Türkiye'de yüksek enflasyon, vatandaşların TL cinsinden birikimlerinin değer kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, değer kaybını önlemek ve tasarruflarınızı korumak için bankaların vadeli mevduat hesapları bir alternatif oluşturabilir. Varlıklarını Kârda Kesinleşmiş Mevduat (KKM) hesaplarında değerlendirmek istemeyenler ve başka bir yatırım alanına yönelmek istemeyenler için vadeli mevduat hesapları en çok tercih edilen seçenekler arasında yer almaktadır. Bu hesaplara paralarını yatıranlar, bankalardan mevduat faizi kazancı elde ederler.

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi, bankaları en çok etkileyen faktörlerden biridir. Bankalar, belirli oranda TL ağırlığına sahip olma yükümlülüğüyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu hedefi tutturamayan bankalar, çeşitli yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Bu yaptırımlardan biri de menkul kıymet tesis etme zorunluluğudur ve bu durum bankaların net zarar etmesine yol açtı.

Zarar etmemek için müşterilerden mevduat toplamak zorunda olan bankalar, mevduat faizleri konusunda büyük bir yarışa girmişlerdir. Daha fazla TL mevduata ihtiyaç duyan bankalar, yüksek faiz kazancı vaat etmektedirler. Bankacılık piyasasından gelen değerlendirmelere göre, ilerleyen haftalarda bankaların mevduat faiz oranlarının %50 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Türkiye'deki bazı bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları aşağıdaki gibidir: