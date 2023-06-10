Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor?

Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor? Bankalarda mevduat faizi depremi- Yüksek enflasyonla mücadele etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları en iyi seçenek olabilir. Bankalar arasında yaşanan mevduat faizi yarışıyla, TL birikimlerinizi korurken yüksek kazanç elde edebilirsiniz. İşte Türkiye'deki bazı bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları... Detaylar gecce.com.tr'de.
Yüksek Faiz Kazancıyla Varlıklarınızı Koruyun: Bankalar Arasında Mevduat Faizi Yarışı
Türkiye'de yüksek enflasyon, vatandaşların TL cinsinden birikimlerinin değer kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, değer kaybını önlemek ve tasarruflarınızı korumak için bankaların vadeli mevduat hesapları bir alternatif oluşturabilir. Varlıklarını Kârda Kesinleşmiş Mevduat (KKM) hesaplarında değerlendirmek istemeyenler ve başka bir yatırım alanına yönelmek istemeyenler için vadeli mevduat hesapları en çok tercih edilen seçenekler arasında yer almaktadır. Bu hesaplara paralarını yatıranlar, bankalardan mevduat faizi kazancı elde ederler.
Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi, bankaları en çok etkileyen faktörlerden biridir. Bankalar, belirli oranda TL ağırlığına sahip olma yükümlülüğüyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu hedefi tutturamayan bankalar, çeşitli yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Bu yaptırımlardan biri de menkul kıymet tesis etme zorunluluğudur ve bu durum bankaların net zarar etmesine yol açtı.
Zarar etmemek için müşterilerden mevduat toplamak zorunda olan bankalar, mevduat faizleri konusunda büyük bir yarışa girmişlerdir. Daha fazla TL mevduata ihtiyaç duyan bankalar, yüksek faiz kazancı vaat etmektedirler. Bankacılık piyasasından gelen değerlendirmelere göre, ilerleyen haftalarda bankaların mevduat faiz oranlarının %50 seviyelerine çıkması bekleniyor.
Türkiye'deki bazı bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve kazançları aşağıdaki gibidir:
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Ziraat Bankası: Yatırılan 100.000 TL için 32 gün vadeli mevduat faizi yüzde 21 olarak belirlenmiştir. Bu durumda vade sonunda elde edilecek tutar 101.749 TL olacak ve kazanç 1.749 TL olacaktır.
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İş Bankası: 32 gün vadeli mevduat için İş Bankası da yüzde 21 faiz oranı sunmaktadır. 100.000 TL'lik bir yatırımın vade sonunda tutarı 101.749 TL olacak ve kazanç 1.749 TL olacaktır.
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Akbank: Akbank'ın 32 gün vadeli mevduat faiz oranı yüzde 15,50'dir. Bu durumda 100.000 TL yatırımın vade sonunda tutarı 101.290 TL olacak ve kazanç 1.290 TL olacaktır.
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Garanti BBVA: Garanti BBVA'nın 32 gün vadeli mevduat faizi yüzde 17 olarak belirlenmiştir. 100.000 TL'lik bir yatırımın vade sonunda tutarı 101.415 TL olacak ve kazanç 1.415 TL olacaktır.
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TEB: TEB, 32 gün vadeli mevduatlar için yüzde 30 faiz oranı sunmaktadır. Bu durumda 100.000 TL'lik bir yatırımın vade sonunda tutarı 102.499 TL olacak ve kazanç 2.499 TL olacaktır.
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ING BANK: ING Bank da 32 gün vadeli mevduatlar için yüzde 30 faiz oranı sunmaktadır. 100.000 TL'lik bir yatırımın vade sonunda tutarı 102.499 TL olacak ve kazanç 2.499 TL olacaktır.
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Yapı Kredi: Yapı Kredi'nin 32 gün vadeli mevduat faiz oranı da yüzde 30'dur. Bu durumda 100.000 TL'lik bir yatırımın vade sonunda tutarı 102.499 TL olacak ve kazanç 2.499 TL olacaktır.
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Denizbank: Denizbank, 32 gün vadeli mevduatlar için yüzde 28,50 faiz oranı sunmaktadır. Bu durumda 100.000 TL'lik bir yatırımın vade sonunda tutarı 102.374 TL olacak ve kazanç 2.374 TL olacaktır.