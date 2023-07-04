Bankalar para musluklarını açtı! Faizsiz kredi müjdesi verildi! Hangi bankalar veriyor?

Faizsiz kredi müjdesi verildi! Hangi bankalar veriyor? Bankalar para musluklarını açtı- Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yavaş yavaş geri dönüşlerini yapmaya başladı. Tatil sürecinde fazla harcama yapan bireyler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvurularını yapmaya başladı. Bu süreçte, bankalar tarafından sunulan uygun faizli kredi kampanyaları dikkat çekmeye başladı. Yeni kampanyalarla birlikte, müşterilerine faizsiz nakit desteği sağlayan iki banka öne çıktı.

Garanti BBVA ve Akbank, yeni kampanyalarıyla müşterilerine faizsiz nakit imkanı sunmaktadır. Garanti BBVA tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Garanti Mobil uygulaması üzerinden başvuran müşterilere faizsiz nakit avans desteği sağlanmaktadır. Bu destek sayesinde vatandaşlar, bayram dönüşünde ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlayabilecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA mobil bankacılık uygulamasını telefonlarına indirerek başvurularını tamamlayabilirler.

Akbank tarafından sunulan kampanya ise Akbank mobil uygulaması üzerinden müşteri olan bireylere 15.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans desteği sağlamaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Akbank mobil uygulamasını cihazlarına indirerek müşteri olabilirler. Başvuruların onaylanmasının ardından, 15.000 TL ve üzeri kredi limitine sahip olan bireyler, nakit avans işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu faizsiz nakit desteği, 6 aya kadar taksitlendirme seçeneğiyle sunulmaktadır.

Bu faizsiz nakit desteği kampanyaları sayesinde vatandaşlar, bayram dönüşünde ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir fırsat elde edebilirler. Daha detaylı bilgilere ulaşmak için bankaların resmi internet siteleri üzerinden kampanya detaylarını inceleyebilirsiniz.