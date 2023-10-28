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Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı: Parasını yatırana aylık 6.805 TL kazanç!

Türkiye'nin ekonomik atmosferi, son yıllarda pek çok değişikliğe sahne oldu. Özellikle döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve borsanın yüksek riski, yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönlendirdi. Bu araçların başında da bankaların sunduğu mevduat hesapları geliyor.

Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı: Parasını yatırana aylık 6.805 TL kazanç!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-10-2023 17:19

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'dan yüzde 43'e çıkarmasıyla beraber, bankaların mevduat faizlerinde de artış oldu. Ancak bu artışın en büyük sebebi, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına olan ilgi ve bankaların bu hesaplar üzerinden belirledikleri hedeflere ulaşamamaları. Bankalar, hedefleri tutturamadıkları için, zorunlu olarak paralarını Merkez Bankası'nda tutma yoluna gidiyorlar. Bu durum da bankalar için maliyet demek. Bu maliyeti azaltmak adına, TL cinsinden mevduat hesaplarına daha cazip faiz oranları sunarak müşterilerini bu hesaplara çekmeye çalışıyorlar.

32 Gün Vadeli 190.000 TL Mevduat

İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları:

  • Akbank: Yıllık faiz oranı %40. 190.000 TL üzerinden 3 ayda elde edilen net kazanç 6.330 TL.

  • Odeabank: Yıllık faiz oranı %43. 190.000 TL üzerinden 3 ayda elde edilen net kazanç 6.805 TL.

  • Alternatifbank: Yıllık faiz oranı %42. Bu banka da 3 aylık dönemde 6.646 TL kazanç sağlıyor.

  • Anadolubank: Yıllık faiz oranı %41 ile 3 aylık dönemde 6.488 TL kazanç sunuyor.

  • CEPTETEB: Yıllık faiz oranı %40. 3 ayda elde edilen net kazanç 6.330 TL.

  • Fibabanka: Yıllık faiz oranı %40 ile 3 aylık dönemde 6.330 TL kazanç sağlıyor.

  • ING: Yıllık faiz oranı %40. 3 ayda elde edilen net kazanç 6.330 TL.

Bu bankaların sunmuş olduğu mevduat faiz oranları, müşterilere yüksek getiri imkanı sunuyor. Ancak, yatırım yaparken, faiz oranları kadar diğer hizmetlerin ve avantajların da değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle dijital bankacılık hizmetleri, transfer ücretleri ve ek hizmetler bu değerlendirmede önemli bir yere sahip.

Mevduat Yatırımları Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mevduat hesaplarının yüksek faiz oranlarıyla cazip bir yatırım aracı haline gelmesi, pek çok kişinin bu alana yönelmesine neden oldu. Ancak unutmamak gerekir ki her yatırımın bazı riskleri ve dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. İşte mevduat yatırımı yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar:

  1. Anaparanın Güvencesi: Türkiye'de bankalarda tutulan mevduatlar, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından belirli bir limite kadar güvence altındadır. Bu limitin üzerindeki mevduatlarınızın güvencesi bulunmamaktadır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bu limiti kontrol edin.

  2. Bankanın Mali Durumu: Faiz oranları cazip olsa da, bankanın genel mali durumunu ve piyasada ki itibarını araştırmak faydalıdır.

  3. Ek Ücretler ve Masraflar: Bazı bankalar, yüksek faiz oranlarının yanı sıra hesap işletim ücreti gibi ek masraflar da talep edebilir. Bu tür masrafların bilincinde olmak, sizi sonradan sürpriz maliyetlerden korur.

  4. Faiz Gelir Vergisi: Mevduat faiz gelirleri üzerinden alınan vergiyi de göz önünde bulundurarak net kazancınızı hesaplayın.

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