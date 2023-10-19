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Bankalar arasındaki rekabet kızıştı: %0 faizli 20.000 TL para ve 2.500 TL hediye ödemesi başladı

Mobil'den Akbank'a geçmek, finansal hedeflerinize daha hızlı ulaşmanız için birçok avantaj sunuyor.

Bankalar arasındaki rekabet kızıştı: %0 faizli 20.000 TL para ve 2.500 TL hediye ödemesi başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 12:13

Mobil dünyasında Akbank müşterisi olmanın ayrıcalıklarını keşfedin. Özel kampanyalar ve avantajlar sizi bekliyor!

Yüksek Faiz Oranı ile Vadeli Mevduat

Akbank'a mobil başvuru yaparak vadeli mevduat hesabı açtığınızda, size özel %45,00'a varan yüksek faiz oranları ile birikimlerinizi değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Bu, tasarruflarınızı büyütmek ve finansal hedeflerinize daha hızlı ulaşmak isteyenler için harika bir fırsattır.

%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans Fırsatı

Mobil'den Akbank müşterisi olduktan sonra size sunulan avantajlardan biri %0 faizli 20.000 TL taksitli avans fırsatıdır. Acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak veya beklenmedik harcamalarınızı düzenlemek için bu fırsatı kullanabilirsiniz.

Otomatik Fatura Ödemeleri ile İade Fırsatı

Akbank müşterileri için bir başka avantaj, otomatik fatura ödemelerine özel olarak sunulan aylık 300 TL'ye varan iade fırsatıdır. Faturalarınızı otomatik olarak ödediğinizde, harcamalarınızı daha hesaplı hale getirebilirsiniz.

Yakınlarınızı Akbank'a Davet Edin, Chip-Para Kazanın

Akbank'ın sunduğu başka bir ayrıcalık, yakınlarınızı Akbank'a davet ettiğinizde kazandığınız chip-paralardır. Her bir davetinizde, 2.500 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu, Akbank ailesini genişletirken ekstra kazanç sağlama şansınızı artırır.

Yüksek vadeli mevduat faiz oranları, taksitli avans fırsatı, otomatik fatura ödemelerinden iade ve chip-para kazanma gibi avantajlar, finansal dengeyi daha sağlam bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Akbank'ın bu özel kampanyalarından yararlanmak için hemen mobil başvurun ve finansal geleceğinizi şekillendirmeye başlayın.

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