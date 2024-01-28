Bankalar Arasındaki Emekli Promosyon Yarışında Zirve: En Yüksek Promosyon 15 Bin TL'ye Çıktı!

Emeklilik dönemindeki vatandaşlar için oldukça önemli olan emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin kızıştığı bir döneme girdi. 2024 yılının Ocak ayında, özel ve devlet bankaları emekli promosyonlarında ciddi bir yarışa girişirken, en yüksek emekli promosyonu rakamı da 15 bin TL'ye ulaştı. Bu rekabet, Türkiye Finans, ING, Yapı Kredi, QNB Finansbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Akbank gibi büyük bankaların çeşitli avantajlar sunarak emekli müşterilerini kendilerine çekmeye çalıştığı bir sürece dönüştü.

Türkiye Finans: 15 Bin TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Fırsatları!

Türkiye Finans, 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığıyla almak şartıyla çeşitli promosyonlardan faydalanabilecek.

ING: SGK Emeklilerine Koşulsuz 10 Bin TL Nakit Promosyon!

ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine koşulsuz 10 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Otomatik Fatura Talimatı'na ek nakit promosyonlarla birlikte emeklilere toplamda 15 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sağlanıyor.

Yapı Kredi: Üç Yıl Boyunca 9 Bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!

Yapı Kredi, SGK emeklilerine üç yıl boyunca maaşlarını bankadan alma taahhüdü karşılığında 9 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Promosyon tutarı, emeklinin aylık gelirine göre farklılık gösteriyor.

QNB Finansbank: 8.000 TL Nakit Promosyon ve 1.200 TL CardFinans İndirimi!

QNB Finansbank, emekli müşterilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor. Ortalama aylık maaş tutarına göre çeşitlenen promosyonlar, emeklilere cazip avantajlar sunuyor.

İş Bankası: SGK Emeklilerine 7.500 TL'ye Varan Promosyon!

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik özel bir kampanya ile 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya tercih eden müşteriler bu avantajlardan faydalanabiliyor.

Garanti BBVA: 8.500 TL'ye Varan Hoş Geldin Paketi!

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara özel hoş geldin paketi sunuyor. 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, emekli maaşı tutarına göre 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon içeriyor.

Halkbank: 3 Yıl Boyunca 5.000 TL'ye Varan Promosyon!

Halkbank, emeklilere maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü karşılığında 5.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Promosyon tutarı, emeklinin aylık gelirine göre değişiklik gösteriyor.

Vakıfbank: 3 Yıl İçin Toplamda 5.000 TL Promosyon!

Vakıfbank, emeklilere 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarına göre 3 yıl için toplamda 3.000 TL ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Ziraat Bankası: 3 Yıl Boyunca 5.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan alma taahhüdü karşılığında 3.000 TL ila 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi sağlıyor.

Akbank: 10.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu ve Chip-Para İmkanı!

Akbank, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklilerine 10.000 TL'ye varan promosyon ve ek chip-para imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödemeleriyle ek ödüller de elde edilebiliyor.

Bu rekabet ortamında emekliler, kendi mali durumlarına en uygun olan bankayı seçerek çeşitli avantajlardan faydalanma fırsatını değerlendirebilirler. Her bir bankanın sunduğu özel kampanya ve promosyonlar, emeklilerin finansal planlamalarına olumlu katkılarda bulunuyor.