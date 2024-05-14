Bankalar Arasında Yeni Rekabet! 10.000 TL Nakit Avans Kampanyası, Akbank Başvuru Başladı Dedi!  

Akbank üzerinden hesabı olanlar 10 bin TL’ye kadar nakit avans kullanabilecekler. Akbank nakit avans başvurusu yapacak olan kişilere, Akbank direkt uygulaması üzerinden, kredi sicili uygun olması durumunda kredi ödemesi yapacaktır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, 12 ay vadeye kadar geri ödemeli olacak şejilde kredi alabileceklerdir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda da banka hızlı ve anında kredi vermektedir. Kredi almak için başvurunuzu banka üzerinden yapmanız durumunda Akbank direkt uygulaması ayrıca düşük faizli kredi onayı da vermektedir. Kredi alacak kişiler ayrıca SMS atarak da bu bankadan yararlanabilirler. 10 bin TL nakit avans başvurusu, Açmış olduğunuz hesaba ek olarak artı para olarak verilecektir.

AKBANK DİREKT KREDİ

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde nakit avans verecek. Akbank Artı Para olarak geçen bu nakit kampanyasını hemen alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu yaptığınızda hemen hesaba ödemeler yapılır. Nakit ihtiyacı olanlar Akbank Direkt uygulaması üzerinden 5 dakika içinde kredi alacaklardır.