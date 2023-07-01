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Bankada parası olanlara piyasayı ters düz edecek uyarı geldi! Ekonomist İslam Memiş böyle uyardı! O tarihte...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık krizi durumunda hükümetin müdahale etmeyeceğini belirterek, hissesi bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bankada parası olanlara piyasayı ters düz edecek uyarı geldi! Ekonomist İslam Memiş böyle uyardı! O tarihte...
Yayın Tarihi : 2023-07-01 20:15

Ekonomist İslam Memiş böyle uyardı! O tarihte... Bankada parası olanlara piyasayı ters düz edecek uyarı geldi- Bankacılık sektöründe hissesi olanlara İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık krizi durumunda hükümetin müdahale etmeyeceğini belirterek, hissesi bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hükümet Müdahale Etmeyecek: Bankada Parası Olanlar Dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi bulunanlara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, olası bir bankacılık krizi durumunda hükümetin müdahale etmeyeceğini ifade etti. Bu nedenle, bankada parası bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Büyük Bankaları Stres Testinden Geçti: Riskler Artıyor!

ABD'deki büyük bankaların Federal Rezerv'in stres testinden geçip geçmediğinin bugün açıklanacağını belirten Memiş, yayınladığı yazıda bankacılık sektöründe hissesi bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle Credit Suisse'in batması ve UBS tarafından satın alınmasının bu sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. Fed'in bu sonuçları piyasalar kapandıktan sonra açıklayacağını da belirtti.

Hükümet Müdahale Etmeyecek: Bankacılık Krizi Yaklaşıyor!

Bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini belirten İslam Memiş, 2023 yılında 23 bankanın test edildiğini ve 2019 yılında ise 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verildiğini hatırlattı. Ayrıca, 2023 testlerinde Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğunun bilindiğini de açıkladı. Yüksek ve değişken faiz oranlarının mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna yol açtığını belirtti.

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