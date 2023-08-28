Bankada 31 TL, Kapalıçarşı'da 155 liralık dolar kuru gördüğünüzde şaşıp kalmayın! O tarihte felaket kapıyı çalacak!

O tarihte felaket kapıyı çalacak! Bankada 31 TL, Kapalıçarşı'da 155 liralık dolar kuru gördüğünüzde şaşıp kalmayın- Para piyasaları uzmanı Selçuk Geçer, son paylaşımında döviz piyasalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. "Dolarda geri sayım başladı. Kur korumalı mevduat KKM sıkışması" başlığı altında yaptığı paylaşımda Geçer, kur korumalı mevduat uygulamasının etkisi ve bu uygulamadan vazgeçilmesi durumunda olası sonuçlar hakkında çarpıcı görüşlerini dile getirdi.

Doların Durumu ve Kur Korumalı Mevduat Endişesi

Selçuk Geçer, öncelikle doların geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kur korumalı mevduat uygulamasının olası sonuçlarına dikkat çeken Geçer, döviz kuruyla kapalı çarşıdaki kuru arasındaki farkın ne kadar büyüyeceğine değindi. "Gördüğünüzde şaşırmayın. İşin gerçeği bu" ifadesiyle dikkat çeken Geçer, doların geleceği konusunda uyarılarda bulundu.

Döviz Talebi ve Merkez Bankası Durumu

Esnafın ve vatandaşların döviz talebinin artması durumunda Merkez Bankası'nın bu talebi karşılayamayacağını belirten Geçer, özellikle döviz almaya yönelik artan talebin kara borsa ortamını doğurabileceğine dikkat çekti. Geçer'e göre, Merkez Bankası'nın bu durumu karşılayacak yeterli rezervi bulunmuyor.

Öngörüler ve Emeklilikteki Zorluklar

Geçer, emeklilik sistemi ve ekonominin reel durumuna da dikkat çekti. Alım gücünün azaldığını ve reel sektörün zorlandığını ifade eden Geçer, dar gelirli kesimden tutun da orta gelir seviyesinde olan beyaz yakalılara kadar birçok kesimin satın alma gücünün düştüğünü dile getirdi.

Kur Korumalı Mevduattan Vazgeçme Etkileri

Uzman analist Geçer, kur korumalı mevduattan vazgeçildiği durumda ekonomide neler yaşanabileceğine odaklandı. Enflasyonun kur üzerindeki baskıyı artıracağını ve kurun yükselmesiyle birlikte kur korumalı mevduat maliyetinin de artacağını belirten Geçer, insanların dövize ve diğer enstrümanlara yönelebileceğini ifade etti. Bu durumun ekonomide kırılganlık yaratabileceğini söyledi.

Selçuk Geçer'in değerlendirmeleri, ekonomi ve döviz piyasalarına dair geleceğe yönelik belirsizlikleri ve riskleri vurguluyor. Kur korumalı mevduat uygulamasının etkileri ve döviz talebinin artması gibi konular, ekonomi gündemini şekillendiren önemli başlıklar arasında yer alıyor.

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