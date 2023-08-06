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Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Migros marketlerden alışveriş yapan müşterilere yönelik heyecan verici bir kampanya düzenlediğini duyurdu.

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Bankanın resmi internet sayfasında yer alan detaylara göre, kampanya kapsamında müşterilere toplamda 2.000 TL'ye varan Migros Hediye Çeki kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanyaya katılmak için CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden müşterilere özel bir davet kodu almak gerekiyor. Ardından, bu davet koduyla arkadaşlarını CEPTETEB'li olmaya davet etmek mümkün oluyor. Davet kodunu paylaşan müşteriler, arkadaşlarının da CEPTETEB Mobil veya CEPTETEB İnternet Şubesi'ne başvururken bu davet kodunu girmeleri gerektiğini hatırlatmalıdır.

Kampanya süresi 01 Ağustos 2023 ile 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Bu süre içinde müşteriler, sana özel davet kodunu paylaşarak kampanyadan en fazla 10 kez faydalanabilir ve toplamda 10 arkadaşını CEPTETEB'li yapabilirler. Bu durumda, 10 adet 200 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanma şansına sahip olacaklardır. Böylece, toplamda 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki elde etme imkanı mümkün olacaktır.

Kampanyadan faydalanmak için CEPTETEB Mobil uygulamasının Kampanyalar menüsünden davet kodunun alınması yeterli olacaktır. Ardından, arkadaşlarını davet ederek onları da CEPTETEB'li yapmak ve kazançlı Migros Hediye Çekleri elde etmek mümkün olacaktır.

Müşterilere sunulan bu kampanya, alışveriş yapmayı sevenler için cazip bir fırsat oluşturuyor. TEB'in bu tür avantajlı kampanyaları müşterilerine daha da yakın olma ve onlara değer katma amacını yansıtıyor. Kampanyanın müşterilere bol alışveriş ve keyifli bir deneyim yaşatması bekleniyor.

Unutmayalım ki, kampanya süresi içinde kampanya koşullarına dikkat ederek davet kodlarının doğru şekilde paylaşılması önemlidir. CEPTETEB, müşterilerine daha fazla fayda sağlamak için bu gibi özel fırsatları düzenlemeye devam edecektir.

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