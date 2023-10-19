Banka kartında adı soyadı yazanların hesaplarına para yatırıldı! En yakın ATM'den 5.098 TL çekebilirsiniz

Türkiye'de yaşayan birçok insanın yakından takip ettiği bir konu olan evde bakım aylıkları, son zamanlarda yapılan düzenlemelerle gündemde. Memur maaşlarındaki artışlarla birlikte, evde bakım aylıklarına da yapılan zam haberleri, vatandaşların merak ettiği konular arasında. Bu makalede, Türkiye'de evde bakım aylıkları hakkında güncel bilgilere ulaşacak ve başvuru şartları hakkında detayları öğreneceksiniz.

Evde bakım aylıkları, Türkiye'de yaşlı, engelli veya yardıma muhtaç kişilere evlerinde bakım sağlayan aile bireylerine yapılan ödemelerdir. Devlet, bu aylıkları her ayın 15 ila 30'u arasında hesaplara yatırmaktadır. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, evde bakım aylıklarına ciddi bir zam yapıldı.

Evde Bakım Aylıklarına Yapılan Zam

Önceleri 4.337 TL olan evde bakım aylıkları, yapılan zamla birlikte 5 bin 98 TL'ye kadar yükseldi. Bu zamlar, evde bakım aylıklarından faydalanan aileler için oldukça sevindirici bir gelişme oldu. Ancak, bu aylıklardan faydalanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Aylıkları Başvuru Şartları

Evde bakım aylıklarından faydalanabilmek için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Aile Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemelerden yararlanmak isteyen kişilerin şu şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Hasta yaşlı kişinin raporu: Evde bakıma muhtaç olan kişinin, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış bir sağlık raporuna sahip olması gerekmektedir. Bu rapor, kişinin evde bakıma ihtiyaç duyduğunu resmi olarak belgelemektedir. Gelir şartı: Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu şart, ailelerin ekonomik durumuna göre aylıkların belirlenmesine yardımcı olur.

Evde Bakım Aylıkları Ne Zaman Yatırılır?

Evde bakım aylıkları, her ayın 15'inde başlar ve il il yatırılır. Ödemeler, ayın 31'ine kadar bütün illere kadar yatırılarak tamamlanmış olur. Özellikle 15 Ekim tarihinden sonra evde bakım aylıkları da hesaplara yatırılmaya başlandı.

Evde Bakım Aylıklarının Başvuru Süreci

Evde bakım aylıklarından faydalanmak isteyen aileler, başvuru sürecini takip etmelidir. Başvuru süreci şu adımları içerir: