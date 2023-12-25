Banka Herkese 250 TL Ödüyor! Ama Tek Bir Şartı Var...

Ziraat Bankası, yıl sonuna özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya, müşterilere alışveriş yaparken ekstra avantajlar sunuyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, giyim, ayakkabı, kozmetik, mücevher, ev tekstili, züccaciye ve hediyelik eşya gibi anlaşmalı sektörlerde yapılan 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL Bankkart Lira kazandırıyor.

Ziraat Bankası Kampanya Detayları

Ziraat Bankası'nın bu kazandıran kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, cep telefonlarından "YENİYIL" yazıp 4757'ye SMS göndererek kolayca katılım sağlayabilirler. Kampanya, Bankkart POS'larından yapılan alışverişlerde geçerli olacak, ancak e-ticaret hizmeti veren üye iş yerlerinin işlemleri bu kampanyayı kapsamıyor. Ayrıca, kampanya avantajlarından yararlanabilmek için aynı gün içinde iş yerinde yapılan ilk işlemde bulunulması gerekiyor.

Kampanya, Bankkart'ın kredi ve banka kartı imkanları ile yapılan işlemleri kapsıyor. Bununla birlikte, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Bedava ürünleriyle yapılan işlemler kampanya kapsamına dahil edilmiyor. Böylece, Ziraat Bankası müşterileri yıl sonunda alışveriş yaparken ekstra faydalar elde etme şansına sahip olacaklar. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu kampanya, müşterilerine yeni yılda alışverişlerinde ekstra avantajlar sağlayarak, yıl sonu alışverişlerini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu fırsattan yararlanmak için müşterilerin belirtilen tarihler arasında harekete geçmeleri ve kampanyaya katılmaları gerekiyor.