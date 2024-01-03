Banka Ev Sahibi Olmayan Kalmasın Dedi: 1 Milyon TL Konut Kredisini Hazırladı!

2024 yılının başlamasıyla birlikte, Akbank, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. Akbank'ın sunduğu bu kampanya, uygun koşulları ve cazip faiz oranları ile dikkat çekiyor.

Akbank Konut Kredisi Aranan Şartlar

Akbank'ın 2024'e özel başlattığı konut kredisi kampanyası, müşterilerin dikkatini çekiyor. Bu kampanyanın bazı önemli şartlarını açıkladık. Akbank, müşterilerinin yaşını ve kredi vadesini dikkate alarak özel bir hesaplama yöntemi uyguluyor. Müşterinin yaşı ile kredi vadesinin toplamı 70'i geçmemesi gerekiyor. Örneğin, 64 yaşında bir müşteri en fazla 6 yıl vadeli konut kredisi kullanabiliyor. Akbank'ın konut kredisi kampanyası, piyasadaki en düşük faiz oranlarından birini sunuyor. Müşteriler, aylık yüzde 2,80 faiz oranı ile konut kredisi kullanabiliyorlar. Bu oran, piyasadaki yüksek faiz oranlarına kıyasla oldukça makul olarak kabul ediliyor. Akbank, konut kredisi kullanımında, satın alınacak ev üzerine ipotek tesis etmeyi şart koşuyor. Bu ipotek, kredi borcu kapanana kadar devam ediyor ve müşterinin bankadan habersiz evi satmasını engelliyor. Eğer kredi borcu ödenmezse, Akbank ipotek hakkını kullanarak konutun mülkiyetini alıp krediyi kapatabiliyor.

1 Milyon TL Konut Kredisi Maliyet Hesaplama

120 ay vadeli 1 Milyon TL konut kredisi için aylık yüzde 2,80 faiz uygulanıyor. Bu durumda, müşteriler her ay 29.057 TL taksit ödemesi yapacaklar. 10 yıllık toplam geri ödeme ise 3,5 Milyon TL'ye ulaşıyor. Faiz maliyeti ise toplamda 2,4 Milyon TL oluyor. Akbank, çekilen konut kredisi için 5.000 TL tahsis ücreti, 1.620 TL ipotek ücreti ve 7.700 TL ortalama ekspertiz ücreti alıyor. Bu ek masraflarla birlikte, kredinin toplam masrafı 14.320 TL'ye çıkıyor. Kredinin yıllık maliyet oranı ise yüzde 40,04 olarak belirlenmiş.

Bu kampanya, özellikle düşük faiz oranları ve esnek vade seçenekleri ile ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak, kredi maliyetlerinin ve ek masrafların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi önem taşıyor. Bu detaylar, potansiyel ev alıcılarının bütçe planlamalarında önemli rol oynayacaktır.