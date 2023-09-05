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Banka Emekliye Kıyak Geçti! Gözü Kapalı 8.020 TL Karşılıksız Hesaplarda

Emekliye bir çok ayrıcalık sağlandığı dönemdeyiz. Emekliye bir çok karşılıksız ek ödeme sunuluyor

Banka Emekliye Kıyak Geçti! Gözü Kapalı 8.020 TL Karşılıksız Hesaplarda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 12:28

Katılım Bankaları özellikle de son zamanlarda emekliye sağladıkları destekler ile ön plana çıkmaya başladı. Kuveyt Türk Katılım Bankası da emekliye özel ödeme yapacağı bir kampanyasını duyurdu. Emeklinin maaşını Kuveyt Türk Katılım Bankası'na taşıması durumunda 8,000 TL'ye varan ödeme yapacak. 

Ekonomik şartlar negatif olarak seyrederken bu durumda en zararlı çıkan emekli vatandaş olmakta. Emekli maaş zammı artan enflasyon karşısında erirken bankaların düzenlediği kampanyalar ek ödeme olarak emeklinin cebinin doldurmaya yardımcı oluyor. Emekliye yapılan yüzde 25 zam sonrasında seyyanen artış artı ek zam talepleri yinelenmeye devam ediyor. Zam haberi gelmeden önce bankacılık sektörü emeklinin yanında olduğunu ispatlayan kampanyalarını açıklamış bulunuyor Kuveyt Türk Bankası emekliler için artı Ödeme yapacak kampanyasının detaylarını açıkladı. Katılım bankaları arasında en çok tercih edilen Kuveyt Türk Bankası Eylül ayı emekli promosyonu güncellemesini sundu .

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından emeklilere sunulan ayrıcalığın detayları ise şöyle şekillendi. Katılım bankaları arasında en üst sıralarda yer alan Kuveyt Türk Bankası Eylül ayını emekli ayı ilan etti. Eylül ayı boyunca emekli maaşını bankaya Taşıyan emekliye, SGK'nın ödediği maaşın haricinde promosyon ödemesi yapacağını belirtti

Kuveyt Türk Katılım Bankası emekli promosyonu

SGK maaşı 3.500 TL’ye kadar olanlara: 4 bin 800 TL
SGK maaşı 3.500- 7.499 TL aralığında olanlara: 5 bin 600 TL
SGK maaşı 7.500 TL aralığında olanlara: 7.200 TL
SGK maaşı 10.000 TL ve üzeri tutarlarda olanlara: 8.000 TL

Kuveyt Türk emekli kampanyaları

Eylül ayı içerisinde maaş hesabını Kuveyt Türk Bankası'na Taşıyan emekliye 8.000 TL'ye Varan promosyon ödemesi yapılacağı haberinin yanı sıra kredi kartı başvurusu yapan müşteriye belirli alışveriş üzerine altın para hediyesi verileceği de belirtiliyor. Öe yandan hastane sağlık ve eczane harcamalarına da Katılım Bankası tarafından 5 taksit imkanı sunuluyor

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