Banka Duyuru Yaptı: Emeklilere 12.000 TL Peşin Ödeme!

Emeklilerin 12 bin TL peşin ödeme alması için kampanya başlatıldı. İki ödeme birden verilecek.

Banka Duyuru Yaptı: Emeklilere 12.000 TL Peşin Ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-01-2024 17:08

Emekliye nakit promosyon ödemesi yapılacak. 7500 TL ve üzeri maaş alanlar dikkat! Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıllık kalma taahhüdü veren 4A, 4B ve 4C emeklileri, bu kampanyadan yararlanabilecek. Bazı bankalar, 7.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ek promosyon ödemeleri yapıyor. Özellikle Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 3 yıl süreyle ekstra maaş ikramiyesi ödemesi yapacağına dair teklifte bulundu. Ziraat Bankası'nın bu teklifi, emeklilere yönelik cazip bir promosyon fırsatı sunuyor.

Güncel Promosyon Ödemeleri

  • 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 5.000 TL peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmelerine gerek olmadan başvurular alınabilecek.
  • Yeni dönem promosyon ödemeleri yapılırken, önceki döneme ait iade tutar sistemsel olarak mahsup edilecek.

Bu kampanya, emeklilere yönelik mali destek sağlamakta ve emeklilerin ekonomik refahına katkıda bulunmaktadır. Emekliler için ek ikramiye ve promosyon ödemeleri, özellikle yüksek maaş alan kişiler için önemli bir mali destek oluşturuyor. Bankaların bu tür kampanyaları, müşteri memnuniyetini artırmaya ve emeklilerin bankalarla olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Bu kampanyalar, emekliler için ekonomik açıdan rahatlatıcı bir fırsat sunmakta ve finansal esneklikleri artırmaktadır.

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