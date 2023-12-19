Banka Devleri İşbirliğiyle Emeklilere Büyük Fırsat: 15.555 TL Nakit Hediye!

Banka Devleri İşbirliğiyle Emeklilere Büyük Fırsat: 15.555 TL Nakit Hediye!

Banka Devleri İşbirliğiyle Emeklilere Büyük Fırsat: 15.555 TL Nakit Hediye!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 13:03

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere ve genel banka müşterilerine özel bir kampanyayla büyük bir heyecan yaratıyor. Bu muazzam fırsat, her banka müşterisinin 18 yaşını doldurmuş olması şartıyla başvurabileceği, 15 bin 555 TL nakit ödeme imkanı sunuyor. Kampanya, ödeme kolaylıkları ve 3 ay erteleme seçeneğiyle dikkat çekiyor.

Banka müşterisi olan herkes, 18 yaşını doldurmuşsa, bu benzersiz fırsattan yararlanmak için başvuruda bulunabilir. Başvurular, kredi notuna bağlı olarak hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylanan kişilere 15 bin 555 TL nakit ödeme yapılacaktır. Kredi notu uygun olan banka müşterileri, kampanyaya internet üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kampanya kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri sunmaktadır. Bu esnek vade seçenekleri sayesinde vatandaşlar, ödeme planlarını kendilerine en uygun şekilde düzenleyebilirler. Bankalar, işlemleri hızlandırmak adına başvuran kişilere destek olacak ve kolaylık sağlayacaktır.

Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarına göre özel bir ödeme planıyla bu krediyi alabilirler. Gelir belgesi olmadan verilecek olan bu krediler, başvuru koşullarına uygun olduğu takdirde hızlıca işleme alınacaktır. Emekliler, internet üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler.

Sigortalı çalışanlar, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve son iş yerinde en az 6 ay çalışmış olmaları şartıyla başvuruda bulunabilirler. Yeni işe girenler ise kefil eşliğinde banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirler. Bu sayede işe yeni başlayanlar da kampanyadan yararlanma fırsatına sahip olacaklar.

Benzer Haberler
Emekli maaşı alanlara müjdeler geldi: Ek ödeme verilecek! Emekli maaşı alanlara müjdeler geldi: Ek ödeme verilecek!
Vakıfbank Emekliye Yılbaşında Destekler Verecek! 2023 Bitmeden Emekli Maaşlarına Ek Ödemeler Olacak! Vakıfbank Emekliye Yılbaşında Destekler Verecek! 2023 Bitmeden Emekli Maaşlarına Ek Ödemeler Olacak!
Borcu Olanlar Toplansın! Kamu Bankasından 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL Kredi Ödemesi! Borcu Olanlar Toplansın! Kamu Bankasından 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL Kredi Ödemesi!
Skoda Kamiq Fiyatlarında Aralık İndirimi Var! Renault Clio da Kampanyaya Katıldı! Skoda Kamiq Fiyatlarında Aralık İndirimi Var! Renault Clio da Kampanyaya Katıldı!
Fiat E-Doblo Fiyat ve Özellikleri Nedir? Elektrikli Araçlarda Dayıların Yeni Tercihi Olacak! Fiat E-Doblo Fiyat ve Özellikleri Nedir? Elektrikli Araçlarda Dayıların Yeni Tercihi Olacak!
Faizsiz 20 Bin TL'de Son Gün! Başvuru Yapanlara Anında Kredi Ödemesi! Faizsiz 20 Bin TL'de Son Gün! Başvuru Yapanlara Anında Kredi Ödemesi!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Borcu Olanlar Toplansın! Kamu Bankasından 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL Kredi Ödemesi!
  • 19-12-2023 09:01

Borcu Olanlar Toplansın! Kamu Bankasından 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL Kredi Ödemesi!