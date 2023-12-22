Banka Çift Maaş Vereceğini Duyurdu! 1 Maaş Ek Ödeme Müjdesi Verildi!

Garanti BBVA, emeklilere özel başlattığı kampanya ile yılbaşı öncesinde ekonomik bir destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu kampanya, özellikle yaşam maliyetlerinin arttığı bu dönemde emeklilere maddi bir rahatlama sunmayı hedefliyor ve aynı zamanda bankanın müşteri tabanını genişletmeyi amaçlıyor.

Garanti BBVA Emekli Kampanyası

1 Maaş Ek Ödeme: Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan vatandaşlara, ilk maaşları kadar tek seferlik bir ek ödeme yapılacak.

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan vatandaşlara, ilk maaşları kadar tek seferlik bir ek ödeme yapılacak. Kampanya Süresi: Bu özel teklif, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu özel teklif, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Hedef Grup: Kampanya, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren ve ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan emeklilere yönelik.

Kampanya, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren ve ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan emeklilere yönelik. Ek Promosyon Tutarları: Banka, maaşlarına göre farklı ek promosyon tutarları sunacak. Özellikle, emekli maaşı taşıma talimatı veren ve Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusunda bulunan emekliler, bu fırsattan yararlanabilecek.

Promosyon Avantajları

7.500-10.000 TL Arası Maaş Alanlar: Bu maaş aralığındaki emeklilere 7.750 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Bu maaş aralığındaki emeklilere 7.750 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor. 10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlar: Bu maaş aralığında olan emeklilere ise 7.500 TL nakit promosyon verilecek.

Bu maaş aralığında olan emeklilere ise 7.500 TL nakit promosyon verilecek. Ekstra Bonus: Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına 1.000 TL bonus kazanma şansına sahip olacak.

Bu kampanya, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlamakla kalmayıp, bankanın müşteri ilişkilerini de güçlendirmeyi amaçlıyor. Garanti BBVA'nın bu adımı, emeklilerin mali yüklerini hafifletme ve onlara daha fazla finansal esneklik sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekliler için bu fırsat, özellikle yıl sonu harcamalarında ve yeni yılın başında maddi bir destek sağlayacak. Emekliler, bu kampanyadan faydalanmak için belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.