'Bambaşka Biri' Seul'den ödülle döndü!

Tören Dün Gece Seul’de Gerçekleşti!

Ödüller dün akşam Seul’deki KBS Hall'da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni SBS TV ve Seul Drama Ödülleri'nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

‘En İyi Dizi’ ödülünü alan ‘Bambaşka Biri’ adına törene katılan Tims&B Productions Uluslararası Operasyonlar Direktörü Selin Arat ‘Tims&B Productions ve Bambaşka Biri'nin yapımcıları Sayın Timur Savcı ve Sayın Burak Sağyaşar adına, bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle de bizi çoklu kişilik bozukluğuna sahip bir karakterin hikayesini ekrana taşımaya motive eden drama departmanımıza, yayıncımız NOW TV’ye, yazarlarımız, yönetmenlerimiz, ve sevgili Burak Deniz ve Hande Erçel liderliğindeki tüm oyuncu kadromuza, ayrıca dizimizi dünyayla buluşturma konusunda harika bir iş çıkaran Global Agency'e teşekkür etmek isterim. Son olarak fakat bizim için bir o kadar önemli, dizimizi ödüllendirdiği için Seul Drama Ödülleri Organizasyon Komitesine teşekkür ederiz. Bu prestijli ödülü almak bizim için bir onur’ şeklinde konuştu.

Bu Yıl Seul’de Ödül Alan Tek Türk Dizisi: Bambaşka Biri!

Seul Drama Ödülleri Organizasyon Komitesi’nin, 48 ülkeden gönderilen ve toplam 346 eser arasından yaptığı ön elemede kıyasıya rekabetle öne çıkmayı başaran toplam 28 dizi Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne aday gösterilmişti. En İyi Dizi kategorisinde Güney Kore, Çin, Yunanistan, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye’den 2 dizi olmak üzere toplam 8 dizi yarıştı. Geçtiğimiz sezonun sevilen dizisi ‘Bambaşka Biri’ de rakiplerini eleyerek ‘En İyi Dizi’ ödülünün sahibi oldu.