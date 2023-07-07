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Bakanlıktan otomobil pazarını rayına oturtacak satışlar başladı! Fiyatlar 180.000 TL ile 260.000 TL arasında değişiyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobillerde yapılan fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemelerini duyurdu.

Bakanlıktan otomobil pazarını rayına oturtacak satışlar başladı! Fiyatlar 180.000 TL ile 260.000 TL arasında değişiyor
Yayın Tarihi : 2023-07-07 13:11

Fiyatlar 180.000 TL ile 260.000 TL arasında değişiyor! Bakanlıktan otomobil pazarını rayına oturtacak satışlar başladı- Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobillerde yapılan fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemelerini duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte artık ikinci el otomobil fiyatları sıfır fiyatını geçemeyecek şekilde sınırlanmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte piyasanın normale dönmesi ve adil bir rekabet ortamının oluşması amaçlanmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemeye uymayan kişilerin cezai yaptırımlarla karşılaşacakları da belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemeleriyle birlikte fahiş fiyatların kontrol altına alınması ve tüketicilerin adil bir şekilde ikinci el otomobil alımı yapabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bakanlık tarafından satışa sunulan ikinci el otomobil ilanları da büyük ilgi görmektedir. E-ihale sistemi sayesinde vatandaşlar internet üzerinden uygun fiyatlarla otomobil sahibi olma imkanına kavuşmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından satışa sunulan ikinci el otomobiller, fiyatları 180 bin TL ile 260 bin TL arasında değişen geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Bu fiyat aralığındaki araçlara olan ilgi oldukça yüksektir. İlgilenen kişiler, belirtilen teminat tutarını sisteme yatırarak çeşitli otomobillere teklif verebilmektedir. Tekliflerin en yükseğini veren kişi, otomobili satın alma hakkını elde etmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın sunmuş olduğu otomobil seçeneklerini detaylı olarak e-ihale sisteminden inceleyebilirsiniz. Sistemde yüzlerce farklı otomobil bulunmakta olup çeşitli bütçelere uygun seçenekler sunulmaktadır. Beğendiğiniz aracın detaylarını inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, sisteme kimlik bilgilerinizle kaydolabilir ve ihalelere katılabilirsiniz.

İhalelere teklif vermek için ihale detay sayfasındaki butonları kullanabilir veya otomatik teklif alanına tutar girebilirsiniz. Teklif verebilmek için sisteminizde yeterli teminat tutarına sahip olmanız gerekmektedir.

İhale teminat tutarı, satışa esas bedelin %10'u kadar olup, azami teminat tutarı 100.000 TL'yi aşamaz. Örneğin, 50.000 TL'lik bir araç için teminat tutarı 5.000 TL olacaktır. 1.000.000 TL ve üzeri satışlarda ise teminat tutarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

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