Bakanlık Son Dakika Açıkladı! 5 Ekim'e Kadar Başvuran Hak Kazanacak

Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenli olarak ödenen Kyk Yurt Başvuruları an itibari ile başladı. Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan ve Özel Yetenek Öğrencilerini yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Çoğu üniversite bugün açıldı. Okulların eğitim öğretim hayatına başlaması ile birlikte KYK burs ve yurt başvuruları merak edilmekteydi. Yapılan açıklamaya göre ise başvuruların yapılacağı adres belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre KYK yurt ve KYK burs başvurularının başladığı belirtildi. Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında öğrenciler e-devlet Platformu üzerinden KYK yurt başvurularını tamamlayabilecek. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar.

Yatay geçiş dikey geçiş doktora yüksek lisans ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı. E-devlet sistemi üzerinden başlayan başvurular 5 Ekim'e kadar devam edeceği açıklanırken bu süreç içerisinde yurtta kalmak isteyen öğrencilerin başvurması gerekmekte. Dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencilerinin başvuruları için bakanlık tarafından açıklanan bazı şartlar bulunmaktadır. Dikey geçiş, yüksek okul ya da meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin 4 senelik üniversitelere geçiş yapması demek iken yatay geçiş de bir üniversitedeki bölümden başka bir üniversitenin aynı seviyedeki bir bölümüne geçiş yapılması anlamına gelmektedir. Bu şartları Taşıyan öğrenciler için belirli dönemlerde bazı koşullar aranmaktadır. KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı koşullar bulunmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

Öğrenciler tercih ettikleri 3 il ve bu illerde bulunan 3 yurdu seçebilmektedirler. Kendilerine sunulan başvuru formunu yanlışsız ve tam olarak doldurulması önemlidir. Başvuru sırasında istenen belgelerin taranmış hali ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi, şehit gazi yakını belgesi ve öğrenci belgesi gibi evraklar başvuru sırasında istenen belgeler arasında yer almaktadır. Başvuru süresinin sonuna kadar e-devlet üzerinden bilgi güncellemesi yapılabilmektedir.

KYK yurt başvuru sonuçları ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına göre gerçekleşecektir. Ve kurumun resmi internet sitesinde hak kazanan kişiler ilan edilecektir. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenci, belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Aylık olarak belirlenen ücret, Online olarak ödenebilecektir. KYK yurtlarına başvurmak isteyen öğrencilerin 5 Ekime kadar bu fırsatı değerlendirmesi gerekmektedir