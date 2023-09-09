Bakanlık Duyurdu 12 Eylül 09.00'da 1100 TL Ödenecek! Tek Şart Bugün Girin

Devlet imkanları arasında yer alan gıda yardımı merakla araştırılıyor. Devlet hanedeki birey sayısına göre koli koli gıda desteği veriyor. Ortalama olarak 700 TL olarak dağıtılan gıda kolisi yardımı ile alakalı başvuru şartları ve detayları netleşmiş bulunuyor. 700 TL gıda yardımı başvuru şartları neler? 700 TL gıda yardımı kimler alabilir? sorularının yanıtları sizlerle.

Hükümet Dar gelirli vatandaşlara birçok destek ödemesi sunmaya devam ediyor. Destek ödemeleri için başvuru adresi e-devlet kapısı olarak bilinmekteyken 700 TL gıda yardımı da çok dikkat çeken yardımlar arasında yer alıyor. Dar gelirli hanelere hanedeki birey sayısınca gıda yardımı yapılıyor. 3294 sayılı kanun kapsamında düzenlenen ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen miktarlarla yapılan destek programı olarak karşımıza çıkan gıda yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilmiştir.

Bağlı bulunduğunuz kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvurmanız Kaidesi ile de bu destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Ister ödeme olarak isterseniz de koli olarak dağıtılan gıda yardımı, vatandaşın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak başlatılmış bir program olarak bilinmektedir

700 TL gıda yardımı başvurusu

Özellikle de ihtiyaç sahibi vatandaşın kıskacına giren 700 TL gıda yardımı ile alakalı olarak 700 TL gıda yardıma başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm desteklerde olduğu gibi 700 TL gıda yardımı desteği başvurusu için e-devlet platformunu ziyaret edebilirsiniz. E-devlet üzerinden erişilecek olan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız karşılığında değerlendirilmeye alınacaksınız. Öte yandan ihtiyaç sahibi birey kaymakamlık binalarına bizzat başvuruda bulunabilir

Ramazan ayı öncesinde başlatılan 700 TL Gıda yardımının devam edeceği açıklanmıştı. Genel olarak gıda yardımları Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılmakta iken ihtiyaç durumunda yıl boyunca süregelen düzenli ödemeler arasında da dahil edilebiliyor. Özellikle de enflasyon rakamlarının arttığı ve hayat pahalılığının hat safhada yaşandığı günümüzde 700 TL gıda yardımı başvuruları hala devam ediyor. Gıda yardımından faydalanabilme şartı ise haneye giren gelirin kişi başına düşen miktarı Asgari ücretin üçte birinde az olması zorunluluğudur.

Gıda yardımı ne kadar ödeniyor

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının belirlediği hanelere ihtiyaç durumuna göre değişen ödemeler yapılıyor. 400 TL ile 1000 TL arasında seyreden ödemeler hanedeki birey sayısına göre değişiyor.

PTT üzerinden ödeniyor

Bakanlık tarafından onay alan hanelere düzenli olarak yapılan gıda yardımı ödemeleri PTT aracılığı ile gerçekleşmektedir. Hak sahibi birey düzenli olarak PTT şubesine kimliği ile giderek ödemesini alabilmektedir