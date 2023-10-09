Bakanlık dijital sistemle vergi kaçıranlara savaş açtı

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, kayıt dışı ekonomiyle etkin bir mücadele için Dijital Vergi Dairesi devreye alınacak. Bu platform, tüm vergisel işlemlerin elektronik bir ortamda kolaylıkla gerçekleştirilmesini mümkün kılacak. Mehmet Şimşek, "Gelir İdaresi'nin, mükelleflerin başvurularını değerlendirirken robotik süreçler ve yapay zeka teknolojileriyle Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlem yapacağını" ifade etti.

Bu yenilikçi yaklaşım, vergi işlemlerini sadece daha hızlı ve etkin kılmakla kalmayacak, aynı zamanda mükelleflerin işlemlerini daha şeffaf ve kolay bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyacak. Böylece, devlet ile vatandaş arasındaki bürokratik süreçlerin azalması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Bakan Şimşek'ten Dijital Vergi Dairesi Açıklaması

Kayıt dışı ekonomiyle etkin bir mücadele amacı taşıyan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan son tebliğlerle getirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Şimşek, akaryakıt alımlarında uygulanacak yeni sistem hakkında da detayları paylaştı.

Bakan Şimşek, yeni hizmetin "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden sunulacağını açıkladı. Dijital Vergi Dairesi'nin, vergilendirmeye ilişkin ödevleri yerine getirme sürecinde büyük kolaylık sağlayacağını belirten Şimşek, "Beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgeler artık elektronik ortamda kolaylıkla sunulabilecek ve bu belgelere dair sonuçlar da yine elektronik ortamda elde edilebilecek." dedi.

Ayrıca Bakan, Başkanlık tarafından geliştirilmiş olan ve farklı internet adreslerinden erişilen platformlar olan İnteraktif Vergi Dairesi, Elektronik Beyanname Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve Hazır Beyan Sistemi gibi uygulamaların, artık tek bir çatı altında, Dijital Vergi Dairesi üzerinden erişime sunulacağını vurguladı.

Bu yenilikler, vergi işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem mükelleflerin hem de devletin işleyişini kolaylaştırması beklenen bu dijital dönüşüm, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Mükelleflerin vergi dairelerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen Dijital Vergi Dairesi, vergilendirme süreçlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeniliklerle geliyor. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi.

Dijital Vergi Dairesi'nde Neler Değişiyor?

Bakan Şimşek'in belirttiğine göre, Dijital Vergi Dairesi'yle birçok işlem fiziksel olarak vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamda tamamlanabilecek. Özellikle mükellefiyet ve “Borcu yoktur” gibi belgelerin alımı bu süreçte büyük kolaylık sağlayacak. "İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi’ndeki işlemler kademeli olarak Dijital Vergi Dairesi’ne taşınacak. Bu sayede mükellefler, tüm işlemlerini tek bir platform üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler." dedi.

Ayrıca, Başkanlık tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamalarıyla vergilendirme süreçleri daha da etkinleşecek. Bakan Şimşek, "Başkanlık, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak vergi dairesince yapılan işlemleri Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı. Bu dönüşümle, mükelleflerin işlemleri anında çözülecek ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi daha kolay ve hızlı olacak.

Böylesi bir dijital dönüşüm, vergi süreçlerinin modernleşmesi ve mükelleflerin hayatının kolaylaştırılması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akaryakıt Sektöründe Teminat ve e-Fatura Düzenlemeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt sektörüne yönelik yapılan yeni tebliğler ve düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, dağıtıcılık, bayilik ve madeni yağ lisansına sahip firmalar için getirilen yeni düzenlemeleri hatırlatarak, bu firmaların vergi borçlarına karşılık teminat verme zorunluluğunun getirildiğini belirtti. Şimşek, "Teminat olarak kabul edilen değerlere sigorta şirketlerince verilen kefalet senetlerinin de eklendiğini" vurgulayarak, "Bu sayede mükelleflerin finansmana erişimi daha da kolaylaşmış oldu." dedi.

Bakan Şimşek, e-Belge uygulamalarının kapsamını genişletme çalışmaları doğrultusunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan şarj ağı işletmeci lisansı alan ve bu mükelleflere sertifika veren şarj istasyonu işletmecilerine e-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunun getirildiğini belirtti. "Elektrikli araçlara hizmet veren şarj ağı ve istasyonu işletmecileri 2 Ocak 2024'ten itibaren e-faturaya geçecek. İlgili mükellefler, şarj hizmeti için her türlü tutarda e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlemek zorunda olacak. Ancak, bazı istisnai durumlarda, bu faturaların 7 gün içinde düzenlenmesine izin verilecek." şeklinde bilgi verdi.

Bu yeni düzenlemeler, akaryakıt sektöründeki mükelleflerin işlemlerini daha şeffaf, düzenli ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, hem sektördeki firmaların hem de devletin işleyişi daha etkili bir şekilde yürütülecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faturalandırmada yer alan bilgilendirme ve koşullarla ilgili yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Şimşek, bu düzenlemelerin mükellefler için getirilmesinin sektördeki işleyişi kolaylaştıracağını vurguladı.

Fatura Düzenlemeleri Neleri Kapsıyor?

Bakan Şimşek'in belirttiği üzere, ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf olanlar ve Güvenli Mobil Ödeme ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nden faydalanan mükellefler, 4 bin 400 lira tutarına kadar olan mal ve hizmet satışlarında alıcının detaylı bilgilerini belirtmeksizin 'nihai tüketici' olarak e-arşiv fatura düzenleyebilecek. "Bu sayede, önceden 500 lira olan e-arşiv fatura limiti 4 bin 400 liraya yükseltildi." dedi.

Şimşek ayrıca, bu yeni düzenlemelerin mükelleflerin uyum maliyetlerini azaltacağını ve aynı zamanda idarenin analiz ile denetim kapasitesini artıracağını vurguladı. Elektronik belgenin kapsamının genişletilmesi ve bu belgelerin anlık olarak Başkanlık sistemlerine ulaşması, mükellef veya sektör bazlı analizlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Böylelikle, elektronik ortamda takip edilen mükelleflerin olası kayıt dışı faaliyetleri daha kolay saptanabilecek ve denetim süreçleri daha etkili bir şekilde yürütülecektir. Bu, hem mükellefler için işlemleri kolaylaştıran hem de devlet için denetim faaliyetlerini güçlendiren bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Akaryakıt Alımlarında Yeni Nesil Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakın zaman önce Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte akaryakıt sektöründe uygulanmaya başlanacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında detaylı bilgi verdi. Bu yeni sistem, hatalı ve usulsüz işlemlerin önüne geçilmesini hedefliyor.

Bakan Şimşek, akaryakıt piyasasında kayıt dışılığın yaygın olduğuna dikkat çekerek, hükümetin sektörde rekabet eşitliği sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele etmek amacıyla çeşitli tedbirler aldığını belirtti. Şimşek, "Hükümetimiz, akaryakıt alımlarında otomatik taşıt tanıma sistemi zorunluluğunu getirerek kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir adım atmış oldu." dedi.

Yeni sistemin getirilmesiyle birlikte, yakıt alan bir aracın plakası dışında bir plaka için fiş kesilmesi engellenecek. Bakan Şimşek, bu sistemin özellikle vergi mükelleflerinin işte kullandığı taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olacağını aktardı.

Bu gelişme, hem mükelleflerin hem de akaryakıt satıcılarının işlemlerini daha şeffaf ve hatasız bir şekilde yürütmesine olanak tanıyacak, aynı zamanda devletin kayıt dışı ekonomiyle daha etkin bir mücadele sürdürmesine katkıda bulunacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin kullandığı taşıtlarda yapılacak yenilikler ve bu yeniliklerin işleyişi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yeni Nesil Akaryakıt Alım Sistemi Nasıl İşleyecek?

Bakan Şimşek'e göre, mükelleflerin sahip oldukları ya da kiraladıkları taşıtların depo girişlerine, etiket ve halka gibi bilgileri içeren bir 'taşıt tanıma birimi' takılacak. Bu birim, akaryakıt pompalarının tabancalarına yerleştirilen 'taşıt tanıma okuyucu cihaz' ile etkileşimde bulunacak. Bu etkileşim sayesinde, taşıt plakası otomatik olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara güvenli bir şekilde iletilmiş olacak. Yakıt alımının tamamlanmasının ardından, alınan hizmet ya da ürünü gösteren fiş otomatik olarak düzenlenecek.

Bakan, "Bu sistemle, akaryakıt alımı sırasında taşıtların depolarına takılan tanıma birimleri ile pompaların okuyucu cihazları arasındaki elektronik iletişim sayesinde sektördeki usulsüzlüklerin önüne geçileceğini" vurguladı. Ayrıca, bu sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na anlık bilgi akışı sağlanarak mükellef gider kayıtlarının kontrolü, sektörel analizlerin yapılması ve usulsüz işlem gerçekleştiren kişi ya da kurumların tespiti mümkün hale gelecek.

Bakan Şimşek son olarak, vergi mükelleflerinin bu sistem dışında düzenlenen fişleri giderlerinde belgelendirme amaçlı kullanamayacaklarına işaret etti. Bu sayede sahte belge kullanımının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, bu otomatik taşıt tanıma sistemini Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kurup işleteceğini de belirtti. Bu gelişme, akaryakıt sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir adım olarak görülüyor.