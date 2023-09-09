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Bakanlık Cumartesi Duyurusunu Yaptı Başvuru Yapana 15.000 TL Ödeme Yapılıyor

Yeni bir destek ödemesi başvuruları başlamak üzere. Hak sahibi olabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor

Bakanlık Cumartesi Duyurusunu Yaptı Başvuru Yapana 15.000 TL Ödeme Yapılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 15:44

AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika İstanbul'da yaşanan sel felaketi ile alakalı olarak yeni destek ödemesinin start verdiğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yapılacak destek yardımına ilişkin detayları resmi hesabından paylaştı. Yaşanan sel felaketinde zarar gören hanelere 15,000 TL destek ödemesi için başvurular başladı. Peki İstanbul sel afetzede destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Ülkemiz 2023 senesinde bir çok doğal afat yaşadı. Kahramanmaraş depremi sonrasında yaşanan sel felaketi ve en son İstanbul'da yaşanan sel felaketi, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda devlet teyakkuza geçti ve bir çok destek ödemesi yapmaya başladı. Son olarak İstanbul Sel Afet programı kapsamında 15,000 TL destek ödemesi yapılacağı belirtildi. 

İstanbul'da Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde olumsuz etkilenen yerlerin tespit çalışmaları Valilik tarafından yapılmaya başladı. Olumsuz etkilenen hanelere toplamda 15.000 TL destek verileceği bildirildi. Peki 2023 AFAD İstanbul Sel destek başvurusu nereden yapılır? İstanbul sel yardım destek başvurusu şartları nelerdir? işte detaylar.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan Açıklama ile birlikte olumsuz etkilenen yerlerin tespit çalışmalarının başladığı duyurulurken ilk etapta onay alan hanelere 15.000 TL ödeme verileceği açıklandı.

AFAD ve Bakanlık ayrı ayrı ödeyecek

Afad tarafından 10.000 TL olarak verilecek olarak destek ödemesine ilave olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ₺5.000 destek ödemesi yapacak. Açıklaması yapılan söz konusu destek ödemeleri ile alakalı başvuru şartları ve nereden yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakta . Çalışması başlatılan zarar tespit işlemlerinin sona ermesi ile birlikte başvuru detaylarını netteki kazanması bekleniyor

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