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Bakanlık Bu Kişilere 24 ay 4800 TL Ödeyecek! TCKN ile Hemen Sorgulayın

4800 TL destek ödemesinden her birey faydalanabilir

Bakanlık Bu Kişilere 24 ay 4800 TL Ödeyecek! TCKN ile Hemen Sorgulayın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 09:53

Çocuğu olan hanelere bir çok destek ödemesi mevcut. Hayat şartlarının bu kadar zorlaştığı günümüzde çocuğu olan haneler gerek bakım masrafları, hastane, okul, yeme içme masrafları derken, işin üstesinden gelememeye başladı. Özellikle de maaşı açlık sınırının altında kalan birey, evini geçindirmekte zorlanmaya başladı. Devlet  hane geliri belli miktarın altında kalan bireye çocuk yardımı ödemesi yapmakta. Ve hanenin ihtiyacına göre ve çocuğun eğitim durumuna göre de bu ödemeler şekillenmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika yapılan açıklama ile birlikte yeni bir destek ödemesi startını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli olduğuna kanaat getirilen hanelere sunulan desteler arasında 4800 TL çocuk yardımı henüz daha çok bilinmese de yavaş yavaş başvuru sınırını aşmaya başlıyor. 

Memur maaş zammı sonrasında bir çok destek ödemesine zam yapılmış bulunmaktadır. yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi maaş olarak düzenli ödemeler arasında yer alan bu destekler de zamdan nasibini almıştır. Çocuklu hanelere de bir çok destek ödemesi yapılmaktadır. çoklu doğum yapan ailelere 24 ay boyunca 4800 TL desteği bulunmaktadır.

 

Düzenlenen bu destek programı kapsamında hanede 0-2 yaş aralığında çocuğu olan ebeveyne 2 sene boyunca nakit destek ödemesi yapılmaktadır. Çoklu Doğum yardımı adı altında ödenen bu destek ödemesi muhtaç hanelere yapılan ödemeler arasında yer almaktadır. Çoklu doğum yardımından faydalanmak için belirlenen şartlara uygun olan bireyler başvuru şartı için gerekli resmi belgeleri bağlı bulundukları kaymakamlıklara götürerek başvurularını yapabilmektedir. 4800 TL çocuk desteği PTT aracılığı ile hak sahibi bireye iletilmektedir.

Çocuğun doğumundan itibaren 2 yaşını dolduracağı süre boyunca PTT aracılığı ile 4800 TL para ödemesi yapılmaktadır Her Çocuk başına 400 TL olarak ödenen bu ödemeler iki ayda bir PTT aracılığı ile hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Çoklu doğum desteğinden faydalanmak için hanede kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli olduğu tespit edilen hanelerde Doğan 2 ve üzeri çocuklar için ödeme yapılmaktadır. Başvurular ise bağlı bulunduğunuz il veya ilçedeki Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından tamamlanmaktadır

 

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