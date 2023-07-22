Bakanlık açıkladı! 2. el ve sıfır otomobil satışlarında son dakika

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ikinci el araçların sıfır satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanmasına ilişkin kısıtlama getirilmiş ve bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

Düzenleme kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişilere, "ilan platformları" tarafından ilan verilmesi aşamasında uyarı yapılmış ve bu yasağa aykırı ilanlarla ilgili bilgiler Ticaret Bakanlığı'na iletilmiştir. Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yasaya aykırı ilanları veren gerçek ve tüzel kişilere ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında düzenin sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla getirilen yeni düzenlemeye uyulması için tüm vatandaş ve işletmelerden azami özen ve hassasiyet beklediğini açıkladı. Bu düzenleme kapsamında bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verildiği ve bu sayının üzerindeki satışların ticari faaliyet olarak kabul edildiği vurgulandı. Dolayısıyla, bu kısıtlamalara uymayan kişilerin Bakanlık tarafından incelemeye alındığı ve cezai işlemlerin uygulandığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenlemeye uymayan ilanlarla ilgili bilgilerin ilan platformları tarafından Bakanlığa iletildiği ve takibinin yapıldığı belirtildi. İkinci el araçların sıfır satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandığı hatırlatıldı. Bu yasak kapsamında, ilan platformları üzerinden yayımlanan düzenlemeye aykırı ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edildi. Ancak, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri ve ilan platformları tarafından üyelere yapılan uyarılar sonucunda, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden itibaren bu sayının 7 bin seviyelerine gerilediği gözlendi. Son incelemede ise düzenlemeye aykırı ilan sayısının 5 binin altına düştüğü belirlendi. Bakanlık tarafından söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edildi ve incelenmeye başlandı.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde, düzenlemeye uymayan ilanları veren gerçek ve tüzel kişilere ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığı açıklandı. Bu cezaların muhataplarına tebliğ sürecinin başladığı ve devam ettiği vurgulandı. Aynı zamanda, bu kişilerin bilgilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilerek vergi incelemeleri kapsamında işlemlerin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerden, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri konusunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir. Bakanlık, bu düzenlemeyle ikinci el otomobil piyasasında düzeni sağlamayı ve tüketicilerin korunmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, düzenlemeye uyulmaması durumunda caydırıcı cezaların uygulanacağı ve vergi incelemelerinin devam edeceği vurgulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, ilan platformları ve vatandaşlar arasında işbirliğiyle düzenlemeye uygun taşıt ilanlarının verilmesini sağlamaya devam etmektedir. Bu düzenlemenin, ikinci el otomobil piyasasında düzeni sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla yapıldığı vurgulanmıştır.

