Bakan Vedat Işıkhan flaş olarak açıkladı! 150 bin TL hibe: Başvuru başladı

Bu önemli gelişme, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacak büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar:

Engellilere 150.000 TL'ye Kadar İş Kurma Desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli girişimci adaylarına 150.000 TL'ye kadar hibe desteği sunacak. Bu destek, engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Engelliler için iş kurma fırsatları bu desteğin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle de destekleniyor.

Eski Hükümlülere 110.000 TL'ye Kadar İş Kurma Desteği

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, eski hükümlü girişimci adaylarına da 110.000 TL'ye kadar iş kurma desteği sağlanacak. Bu destek, eski hükümlülerin topluma yeniden entegre olmalarına yardımcı olacak ve kendi işlerini kurarak istihdama katkıda bulunmalarını teşvik edecektir.

Başvuru Detayları ve Bilgileri

Başvuru süreci oldukça basit ve İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. İş kurma desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, İŞKUR resmi web sitesi üzerindeki "Duyurular" bölümünden başvuru rehberine ulaşabilirler. Başvurular 15 Aralık 2023 tarihine kadar kabul edilecektir, bu nedenle başvurularınızı bu tarihe kadar yapmanız önemlidir.

Destek Detayları ve Başvuru Bilgileri

Başvuruların kabul edildiği İŞKUR resmi internet sitesinde, destek detayları ve başvuru bilgileri şu şekilde verilmektedir:

Tarım ve Hayvancılık Sektörü Projeleri

a) Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığında en fazla 10.000 TL.

b) İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süreyle işletme giderinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) %60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c) Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığında işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 90.000 TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dâhil en fazla 115.000 TL.

Diğer Sektörler için Projeler

a) Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığında en fazla 10.000 TL.

b) İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süreyle işletme giderinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) %60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30.000 TL. İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla 30.000 TL'lik işletme gideri desteği içerisinden en fazla 15.000 TL'ye kadar kira desteği verilebilir.

c) Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığında işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 110.000 TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dâhil en fazla 150.000 TL destek sağlanmaktadır.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projeleri

Eski hükümlü girişimciler de bu destekten faydalanabilirler. Ancak, belirli şartlar karşılanmalıdır. Özellikle, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartı aranmaktadır. Cezası bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan veya ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar bu desteğe başvurabilirler.

Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri, bu kişilere "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında başvuruda bulunabilmeleri için yardımcı olacaktır. Başvuruları değerlendiren kurumlar, uygun görülen projelere bütçe imkânları doğrultusunda kaynak tahsis edecektir. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dâhil en fazla 90.000 TL, diğer sektörlere ait projelerde ise vergiler dâhil en fazla 110.000 TL kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan "kuruluş (demirbaş) desteği" sağlanmaktadır.

Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Mesleki Rehabilitasyon Projeleri

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları sayesinde meslek edinmiş olanlarının işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlayacak projeleri tüzel kişilikler sunabilirler. Projeler kapsamında şunlar yer almaktadır:

Eğitici Ücreti Desteği

Eğiticinin unvanına göre ders saat başına 91,08-195,17 TL ücret desteği sağlanmaktadır.

İşaret Dili Tercümanı Ücreti Desteği

İşitme engelliler için işaret dili tercümanı öngörülmesi durumunda 1 işaret dili tercümanı için aylık asgari ücretin işverene maliyetinin %15 fazlası tutarında destek sağlanmaktadır.

Yardımcı Personel Ücreti Desteği

Projede öngörülmesi durumunda (kamu kurum ve kuruluşları hariç) 1 yardımcı personel için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarında destek sağlanmaktadır.

Ulaşım Gideri

Kursiyerlerin kursa katıldığı her gün için büyükşehirlerde 25 TL, diğer şehirlerde ise 20 TL'ye kadar ulaşım gideri desteği sağlanmaktadır.

Temrin Gideri

Projede öngörülmesi durumunda; kursiyer zaruri gideri toplamının en fazla %10'una kadar fatura karşılığında destek sağlanmaktadır.

İdari Gider

Projede öngörülmesi durumunda kursiyer zaruri gideri toplamının en fazla %12'sine kadar fatura karşılığında destek sağlanmaktadır.

Kursiyer Cep Harçlığı

Kursun istihdam garantili olması durumunda günlük 175,42 TL, istihdam garantisiz olması durumunda ise günlük 131,57 TL kursiyer zaruri gideri, İŞKUR tarafından doğrudan kursa fiili olarak katılan kursiyerlere ödenmektedir. Ayrıca kurs süresince kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler

Engellinin bir işyerinde istihdam edilmesini, işe uyumunu, verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler, İŞKUR'a kayıtlı olan tüzel kişiler tarafından sunulabilmektedir. Projeler kapsamında, destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt edilen engelli sayısı, istihdam süresi ve projenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler, belgeler ve süreçler de yer almaktadır.

Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler

Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini ve işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını hedefleyen projeler için İŞKUR'a kayıtlı olan tüzel kişiler Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilmektedirler.

Projeler kapsamında, İnsan Kaynakları Uzmanı Ücreti Desteği, Yardımcı Personel Ücreti Desteği, İdari Gider Desteği ve Ulaşım Gideri Desteği gibi destekler sağlanmaktadır. Bu destekler, engelli bireylerin iş hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler

Korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren ve Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik gereğince Korumalı İşyeri Statü Belgesi alan işletmeler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine "Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler" kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler.

Projeler kapsamında, Kuruluş Sermayesi Desteği, Engelliler için Ücret Desteği, İşletme Giderleri Desteği gibi destekler sunulmaktadır. Bu destekler, korumalı işyerlerinin kapasitesini artırmayı ve engelli bireylerin istihdamını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Başvurular hakkında daha fazla bilgiye İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu destekler, engellilere ve eski hükümlülere iş kurma fırsatları sunarak onların iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Başvurular için son tarih 15 Aralık 2023'tür. Bu tarihe kadar başvuruda bulunarak destekten faydalanma şansına sahipsiniz. İşte Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan bu destekler sayesinde engelliler ve eski hükümlüler kendi işlerini kurma yolunda önemli adımlar atabilirler.