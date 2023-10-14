Bakan müjdeyi verdi! Toplamda 630 milyon hesaplara geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarıyla başlattığı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Özellikle deprem bölgesinde tarımsal destek ödemelerinin öne çekildiğini aktaran Bakan Yumaklı, "408 milyon lira Malatya'da olmak üzere yaklaşık 13,7 milyar liralık destekleri önce çekerek ödedik" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşların ürün alımlarına ara vermeden devam ettiğini belirten Yumaklı, TMO'nun Malatya Ajans Amirliği'ni Şube Müdürlüğü statüsüne çevirerek ürün alımlarıyla ilgili herhangi bir sorunun önüne geçildiğini ifade etti. Ayrıca, tarımsal kredilerin faizlerinin ertelenmesi, ORKÖY kredileri, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi önemli hususların bu dönemde gerçekleştiğini ekledi.

Hayvansal Üreticilere Büyük Destek

Bakan Yumaklı, Malatya'da 116 milyon liralık hayvansal üretim yapan üreticilere de destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Malatya'da toplamda 1,3 milyar Türk Lirası'na yakın destek sağlanan hayvansal üreticiler, sektörlerini sürdürmelerine büyük katkı sağlayacaklar.

Ayrıca, Malatya'da yaklaşık 16 bin tonluk yem desteğinin de olduğunu belirten Bakan Yumaklı, bu desteğin hayvansal üretimi daha da desteklediğini söyledi.

Bakan Yumaklı, afet bölgesinde hayvan hastalıklarında programlı aşıların hız kesmeden devam ettiğini ve 15 binden fazla personelin bölgede görev yaptığını açıkladı. Bu önlemlerle, depremin etkilediği bölgelerde hayvansal üretimde yaşanan sorunların minimize edilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları, Türkiye'nin tarım sektörüne verdiği önemi ve sektörün güçlendirilmesi için atılan adımları gösteriyor. 64 milyar Türk Lirası'na ulaşması planlanan tarımsal destekler, çiftçilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapısına kavuşmasına yardımcı olacak.

Depremzedelere Büyükbaş Hayvan Desteği Başlıyor

Malatya'da meydana gelen depremin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği taahhüdü yerine getirme çalışmaları hızla devam ediyor. Depremde zarar gören çiftçilerin kayıplarını telafi etmek amacıyla başlatılan büyükbaş hayvan dağıtımı projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bugün, Malatya'da büyükbaş hayvanlarını kaybeden üreticilere yaklaşık 5 bin 800 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı, depremin ardından çiftçilere destek olmak için büyük çaplı bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Yumaklı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını birebir telafi edeceğiz.' sözünü yerine getirmek üzere çalışmalara başladık." dedi. Malatya'da toplam 43 bin 217 küçükbaş hayvanın ve 26 bin 273 arılı kovanın dağıtımının tamamlandığını belirten Yumaklı, ayrıca Türkiye genelinde 550 bine yakın kanatlı hayvanın dağıtımının yapıldığını vurguladı.

Deprem bölgesinin Türkiye'deki tarımsal hasılanın yüzde 15'ini kapsadığını belirten Yumaklı, Türkiye genelinde her yedi çiftçiden birinin afet bölgesinde olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle deprem bölgesindeki çiftçilere verilen desteklerin önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da tarımsal arazilerin sulamaya açılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Şu anda DSİ takibinde olan 37 projenin hızla devam ettiğini belirten Yumaklı, bu yıl sonuna kadar Malatya'da yaklaşık 2 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlayacaklarını ve bir bal ormanı kuracaklarını duyurdu.

Ayrıca, Malatya'da 449 aileye 60 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlandığını açıklayan Yumaklı, kentin ekoturizm ve doğa turizminden de faydalanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Depremzedelere verilen desteklerle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım sektörünü yeniden canlandırmak ve depremzedelerin kayıplarını telafi etmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu projelerin başarısı, çiftçilere umut olurken, tarım alanlarının verimliliğini artırmak için atılan adımlar da Türkiye'nin tarım sektörünü güçlendirecek.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektörüne yönelik büyük desteklerin devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada son 21 yılda ülkenin dört bir yanındaki çiftçilere 845 milyar liralık destek sağlandığını belirtti. Bu yılın başından itibaren ise 47 milyar lira değerinde tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi. Gelecek yıl sonuna kadar bu rakamın 64 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

630 Milyon TL Ödeme Müjdesi

Bakan Yumaklı, "Bugün itibarıyla çeşitli kaynaklardan 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu müjdeyi buradan vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni destek programlarına da değindi. Geçen yıl hububat grubu için başlatılan mazot ve gübre desteklerinin ekim öncesinde ödenmesi uygulamasının, diğer ürünler için de genişletileceğini açıkladı. Bu uygulama kapsamında, çiftçilere toplamda 11,2 milyar lira tutarında destek ödemesi Ziraat Bankası kartlarına yatırıldı.

Bakan Yumaklı, bu uygulamanın tarım sektöründeki diğer ürünler için de geçerli olacağını belirterek, çiftçilerin daha fazla desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı, çiftçilerin Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ve onların refahının artırılmasının önemli bir hedef olduğunu vurguladı. Çiftçilere yönelik verilen desteklerin sürdürülmesi ve yeni önlemlerin alınmasıyla, tarım sektörünün daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, "Tarım, ülkemizin geleceği için stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle çiftçilerimize verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz. Tarım sektörümüzün büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye tarım sektörü, hükümetin sağladığı büyük desteklerle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına göre, çiftçilere yönelik yapılan destek ödemeleri önemli bir hızla artıyor ve gelecek yıl hedeflenen 64 milyar liralık destek ödemesine ulaşılması bekleniyor. Ayrıca, mazot ve gübre desteklerinin ekim öncesinde ödenmesi uygulamasının diğer ürünler için genişletilecek olması, çiftçilerin daha fazla desteklenmesini sağlayacak. Türkiye tarımı, bu desteklerle daha da güçlenerek geleceğe hazırlanıyor.

Gazze'deki Gıda Krizi Derinleşiyor

Gazze'de yaşanan acı bir gerçeklikle daha yüzleşiyor. Yumaklı, bölgedeki insanların en temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını dile getirdi.

Gazze, son günlerde yaşanan acı bir insanlık dramına sahne oluyor. Beslenme sorunları, özellikle çocukları derinden etkiliyor. Gazze'deki gıda krizi, bölgedeki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar yaşadığını gösteriyor.

Bakan Yumaklı, Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Gıda erişimiyle ilgili ciddi sıkıntılardan bahseden Yumaklı, şunları kaydetti: "Maalesef bugünlerde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Özellikle de beslenmeyle ilgili çocukların başta olmak üzere gıdaya erişimiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Hatta, kısıt var. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Gazze'deki bu krizi çözmek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Sivillerin hedef alındığı saldırılar ve devam eden savaş, masum insanların yaşadığı acıları artırıyor. Türkiye, bu trajediyi sonlandırmak için tüm çabalarını sarf ediyor ve uluslararası toplumu da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor.

Gazze'de yaşayan insanlar, acı dolu günlerin son bulmasını bekliyor. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar; kimse bu savaşın uzun sürmesini istemiyor. İnsanlık adına acilen bir çözüm bulunması gerekiyor.

Ziyaret sırasında, Bakan Yumaklı'ya Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Arslantepe Höyüğü'nde bulunan eserlerin replikalarından yapılan özel bir plaket sunuldu.

Bakan Yumaklı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü'nde Bakanlığa bağlı birimlerin istişare toplantısına katıldı.

Gazze'deki bu insanlık dramı, uluslararası toplumun daha fazla duyarlılık göstermesi gereken bir krizdir. Türkiye, bu krizin sona erdirilmesi için diplomasiyi sürdürüyor ve çözüm bulma çabalarına devam ediyor. Ancak, tüm dünya bu acıya karşı sessiz kalmamalıdır. Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarına erişimleri için acil önlemler alınmalı ve barışçıl bir çözüm bulunmalıdır.