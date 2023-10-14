Bakan Mehmet Şimşek’ten kıyıda, köşede gram, çeyrek, tam altın olanlara uyarı! O tarih sonrasında...

Bu seferki açıklama, ekonominin bir numaralı ismi olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, para politikasında yaşanan rasyonelleşme süreci ile birlikte altına olan ilginin azalmasını beklediklerini belirtti. Ufak bir normalleşme bile olsa milli gelire göre cari açığın en az %1 oranında azalacağını dile getiren Mehmet Şimşek, bu nedenle altın fiyatlarında bir düşüş beklediklerini açıkladı. Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları, elinde altın bulunduran vatandaşlar için adeta bir uyarı niteliği taşıyor.

14 Ekim Canlı Altın Fiyatları

Gram Altın:

Alış fiyatı: 1.740,37 TL

Satış fiyatı: 1.774,60 TL

Çeyrek Altın:

Yeni çeyrek alış fiyatı: 2.842 TL

Yeni çeyrek satış fiyatı: 2.901 TL

Eski çeyrek alış fiyatı: 2.834 TL

Eski çeyrek satış fiyatı: 2.902 TL

Yarım Altın:

Yeni yarım alış fiyatı: 5.703 TL

Yeni yarım satış fiyatı: 5.803 TL

Eski yarım alış fiyatı: 5.694 TL

Eski yarım satış fiyatı: 5.794 TL

Tam Altın:

Yeni tam alış fiyatı: 11,372 TL

Yeni tam satış fiyatı: 11,560 TL

Eski tam alış fiyatı: 11.371 TL

Eski tam satış fiyatı: 11.554 TL

Ata Altın:

Yeni Ata altın alış fiyatı: 11.677 TL

Yeni Ata altın satış fiyatı: 11.864 TL

Eski Ata altın alış fiyatı: 11.678 TL

Eski Ata altın satış fiyatı: 11.865 TL

Ata Beşli Altın:

Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 58,178 TL

Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 59,243 TL

Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 58,098 TL

Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 59,154 TL

Gremse Altın:

Yeni gremse altın alış fiyatı: 28,260 TL

Yeni gremse altın satış fiyatı: 28,848 TL

Eski gremse altın alış fiyatı: 28,260 TL

Eski gremse altın satış fiyatı: 28.755 TL

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş ve Geopolitik Riskler

Altın fiyatları, son zamanlarda yüzde 2,4'lük büyük bir artışla yükselerek, 17 Mart tarihinden bu yana en büyük haftalık yükselişini yaşamaya hazırlanıyor. Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Ons altın, haftaya 1832 dolardan başlayarak son zamanlarda 1877 dolara kadar yükseldi. Dün ise ons altın günü 1874 dolardan tamamladı.

İsrail'in Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği hava saldırıları ve kara harekatına hazırlık, Orta Doğu'daki savaşın altın fiyatlarını yükseltti. Bu gelişmeler, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine neden oldu ve fiyatları artırdı.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'den personelin Kuzey Gazze'yi terk etmesini istedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in bahsettiği bölgede 1,1 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığını ifade ederek böyle bir harekatın yıkıcı insani sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Ayrıca, spot piyasalarda altın fiyatları, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklenenden yüksek çıkmasının ardından Perşembe günü düşüş yaşadı. Bu veriler sonrasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla parasal sıkılaştırma politikalarını uygulayabileceği endişeleri yeniden gündeme geldi.

Orta Doğu'daki savaş ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Altın, son 7 ayın en büyük haftalık kazancına yaklaşırken, yatırımcılar altın fiyatlarının gelecekteki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorlar.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında jeopolitik olaylar, ekonomik veriler, merkez bankası politikaları ve döviz kurları yer almaktadır. Bu nedenle, altın yatırımcıları için altın fiyatlarının yanı sıra bu faktörleri de takip etmek önemlidir.

Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki bu yükseliş, Orta Doğu'daki savaş ve jeopolitik risklerle yakından ilişkilidir. Ancak, altın fiyatları aynı zamanda ekonomik gelişmelerden de etkilenebilir. Bu nedenle, yatırımcılar altın fiyatlarını etkileyen tüm faktörleri göz önünde bulundurmalı ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için analizler yapmalıdır.

NOT: Altın fiyatlarındaki bu güncellemeler ve Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları, altın sahipleri için oldukça önemlidir. Altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmek ve ekonomik stratejilerinizi buna göre ayarlamak, finansal güvencenizi korumak açısından kritik bir rol oynayabilir. 2023'ün son çeyreğinde altın piyasasındaki hareketlilikle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için düzenli olarak bu kaynakları takip etmekte fayda var.