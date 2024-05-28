BAKAN AÇIKLADI! Emekli Maaşlarının Zam Oranları GECE Belli Oldu!

BAKAN AÇIKLADI! Emekli Maaşlarının Zam Oranları GECE Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 00:34

Emekliler için heyecan verici bir dönem yaklaşıyor! Temmuz ayı zam dönemi, Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklilerin gözlerini kocaman açmış durumda.

Her sene olduğu gibi bu sene de maaş zamları merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son 4 aylık enflasyon verileri açıklandı, ancak asıl merak edilen Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anket sonuçlarıydı. Ve sonuçlar, emekli maaşlarına Temmuz ayında beklenen zam oranının yüzde 25 olacağını gösterdi. Ancak bu sadece başlangıç!

Zam Detayları

Emekli maaşlarının artış oranlarına dair çeşitli spekülasyonlar ve hesaplamalar yapılıyor. SSK ve bağ-kur emeklileri için doğrudan enflasyon oranında bir zam söz konusu olduğundan, yüzde 25'lik artış beklentisi devam ediyor. Ancak, işler bununla sınırlı değil.

SGK uzmanlarına göre, bu yılın refah payı yüzde 5 olacak. Bu da demek oluyor ki, emekli zammı toplamda yüzde 30'u bulacak. Bu haberi duyan emekliler arasında sevinç ve umut dalgaları yayılmaya başladı.

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