"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"dan önizleme sahnesi geldi

Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’’ın heyecanla beklenen yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Bahar ve Timur arasındaki gerginlik ön plana çıktı.

Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak'ın muhteşem oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ön izleme sahnesinde, Bahar'ın isyan dolu sözleri dikkatleri üzerine çekti. Bahar'ın, "Ne zaman gerçeği itiraf edeceksin?" sorusuyla şaşkına dönen Timur, "Ne zamandır beni aldattığını söyleyeceksin?" sorusuyla köşeye sıkıştı. İkilinin arasındaki büyük hesaplaşmanın ardından neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı senaryo ile MF Yapım imzası taşıyan dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'' her salı günü saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor!



İşte Bahar’ın 8. Bölüm Önizleme Sahnesi;