Bağırıyorum, Deprem Tehlikesine Dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarılar

Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son açıklamalarında İstanbul, İzmir ve Tunceli gibi şehirlere özel deprem uyarılarında bulundu. Televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Görür, bilimsel verilere dayanarak vatandaşları uyarmaya devam etti.

"Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere" diyerek başlayan Görür, 2010 veya 2011 yıllarında hazırlanan bir proje kapsamında Doğu Anadolu Fayı'nın durumunu incelediklerini belirtti. Bu fayın uyanma sürecinde olduğunu ve İstanbul'un da risk altında olduğunu vurguladı. Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey'den Güney'e doğru kırılması durumunda büyük zararlar olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle Tunceli'ye dikkat çekerek, "Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye" ifadelerini kullandı. Bu uyarıları yaparken bilimsel verilere dayandığını ve sadece laf olsun diye değil, gerçek riskleri belirtmek için konuştuğunu vurguladı.

İstanbul'da riskli ilçeler olarak Avcılar, Bakırköy, Pendik ve Tuzla'yı işaret eden Görür, bu bölgelerdeki vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. İzmir'e de değinen Görür, bölgedeki fay hatlarının tehlikesine işaret etti.

Ayrıca, Doğu Anadolu Fayı'na vurgu yaparak Adıyaman ile Hakkari arasındaki tüm yerleşim alanlarının da dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, depremle ilgili uyarılarını siyasetten bağımsız bir şekilde yaptığını ve insanların güvenliği için bu konuda hassasiyet gösterdiğini dile getirdi.

Son olarak, İzmir'in gerçek tehlikesini ortaya koymak adına fay hatlarının potansiyelini, periyodunu ve diğer önemli bilgileri bilmenin önemine vurgu yaptı. Bu bilgilerin ışığında İzmir'in gerçek tehlikesinin boyutunu ve zamanını daha net bir şekilde belirleyebileceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, vatandaşların deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları adına önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.