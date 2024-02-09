Bade İşçil: Yalnızım diye yürümesinler!

Bade İşçil, önceki gün Bebek parkında yürüyüş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İşçil, "Bugün hava çok güzel olduğu için yürüyüşe çıktım. Şu anda belirli bir projem yok ama ileride olabilir, umarım. Bu benim tercihim, ancak bazı teklifler geliyor. Uyuşmazlık yaşadığım için henüz aradığımı bulamadım" dedi.

"HER SARIŞIN AYNI DEĞİL"

"Gazetelerde Londra'ya taşınıyorsunuzhaberleri çıktı, doğru mu?" sorusuna İşçil, "Hayır, bu benim değil, galiba Kıvanç Tatlıtuğ'un haberiydi. Her sarışın aynı değil" diyerek gülümsedi. "Sosyal medyayı takip ediyor musunuz?" sorusuna ise, "Evet, bazen takip etmediğim şeyler bile karşıma çıkıyor. Sevdiğim arkadaşlarımı gördüğümde bile heyecanlanıyorum" şeklinde cevap verdi.





"KENDİME YETİYORUM ŞİMDİLİK"

"Londra'da bir sevgiliniz olduğuna dair haberler çıktı" sözlerine karşılık İşçil, "Hayır, öyle bir şey yok... Ne sevgilim var ne de Londra'da yaşayan biri. Sadece oğlum ve sporum var. Şimdilik kendimle yetiniyorum, ilerisi için ise bilemiyorum" yanıtını verdi.



"SIRTINI BİR ERKEĞE DAYAYAN BİR KADIN DEĞİLİM"

Muhabirin "Hayatınızda biri olacak mı?" sorusuna karşılık olarak, oyuncu gülerken, "Bilmiyorum. Bana göre, ilişkilerde her şeyin bir zamanı var. Belki bir gün karşıma çıkar, belki de çıkmaz. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Bir erkeğe bağımlı olmak istemem. Elbette, hayatta kadının eksikliği erkektir ve tersi de geçerlidir. Ancak, zorlamaya gerek yok. Doğru kişiyle doğru zamanda karşılaşırız" şeklinde cevap verdi.

"İLİŞKİLERİ MADDİYAT OLARAK DEĞİL MANEVİYAT OLARAK DEĞERLENDİRİRİM"

Muhabirin "Davul bile dengi dengine. Siz buna inanıyor musunuz? Hesabı erkek öder sizce doğru mu?" sorusuna karşılık, İşçil, "Toplumumuzda bazı gelenekler var. Örneğin, bir grup arkadaş yemeğe gittiğinde, hesabı erkek öderse, bu kimin daha 'erkek' olduğuyla ilgili bir tartışma yaratabilir. Ancak, eğer bir kadın davet ediyorsa, o zaman o kişi ödeyebilir. Aynı durumu kız arkadaşlarımla yaşarız. Ben ilişkilerde maddi değil, manevi bağları önemserim. Kültürel farklılıklar ve ortak zevkler ilişkilerde çok önemlidir. Benim tecrübelerime göre, eğer uyum sağlanamazsa, ilişki ilerlemez" şeklinde konuştu.