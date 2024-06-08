Aziz Yıldırım ve Ali Koç Canlı Yayını Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Ne Zaman?

Aziz Yıldırım ve Ali Koç Canlı Yayını Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Ne Zaman?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2024 21:45

Fenerbahçe camiasını yakından ilgilendiren büyük bir buluşma kapıda! Aziz Yıldırım ve Ali Koç, başkanlık yarışı öncesi tarihi bir canlı yayında bir araya geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğu için kıyasıya bir yarışın yaşandığı günlerde, camia için kritik bir buluşma gerçekleşiyor. Daha önce Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifine olumlu yanıt vermeyen ve sessizliğini koruyan Aziz Yıldırım, beklenmedik bir adım atarak Koç'u arayarak istediği kanalda moderatörsüz bir yayına çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Bu beklenmedik gelişme, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı ve merakla beklenen haber sonunda geldi.

22.30'da NOW TV'de gerçekleşecek olan bu kritik yayın, başkanlık yarışı öncesi önemli gelişmelere sahne olacak. Yarın yapılacak olan seçim öncesi iki başkan adayının açıklamaları ve tartışmaları, Fenerbahçe camiası ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Canlı yayını kaçırmamak için 22.30'da NOW TV'de olun ve Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek bu önemli buluşmayı izleyin. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un karşı karşıya geleceği bu tarihi yayını kaçırmayın!

Benzer Haberler
FELEKTEN BİR GÜN! Emeklilere 100.000 TL'ye Kadar Sadece 1 Gün Ödeme Yapılacak!  FELEKTEN BİR GÜN! Emeklilere 100.000 TL'ye Kadar Sadece 1 Gün Ödeme Yapılacak! 
15 MİLYON EMEKLİ DİKKAT! Pazartesi Günü 19000 TL Ödeme Ödenecek! Son Dakika Emeklilere Müjde! 15 MİLYON EMEKLİ DİKKAT! Pazartesi Günü 19000 TL Ödeme Ödenecek! Son Dakika Emeklilere Müjde!
Akbank cebinde ve cüzdanında kartı olanlara ödeme verecek! 50.000 TL'ye kadar hemen ödenecek! Akbank cebinde ve cüzdanında kartı olanlara ödeme verecek! 50.000 TL'ye kadar hemen ödenecek!
Emeklilere Müjde: PTT’den 75 Bin TL Kredi Fırsatı! Emeklilere Müjde: PTT’den 75 Bin TL Kredi Fırsatı!
YOK ARTIK! Yarın Emekliye 19000 TL Ödeme Verilecek! Maaş Alan Emekliler Dikkat!  YOK ARTIK! Yarın Emekliye 19000 TL Ödeme Verilecek! Maaş Alan Emekliler Dikkat! 
Bankamatik kartınızı elinize alın! Banka mobil uygulamasına gidin! 100 bin TL ödeme alın! Bankamatik kartınızı elinize alın! Banka mobil uygulamasına gidin! 100 bin TL ödeme alın!
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…
  • 07-06-2024 11:12

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...
  • 03-06-2024 18:31

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi
  • 03-06-2024 18:46

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı
  • 05-06-2024 09:53

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor
  • 06-06-2024 14:30

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor