Aziz Yıldırım ve Ali Koç Canlı Yayını Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Ne Zaman?

Fenerbahçe camiasını yakından ilgilendiren büyük bir buluşma kapıda! Aziz Yıldırım ve Ali Koç, başkanlık yarışı öncesi tarihi bir canlı yayında bir araya geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğu için kıyasıya bir yarışın yaşandığı günlerde, camia için kritik bir buluşma gerçekleşiyor. Daha önce Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifine olumlu yanıt vermeyen ve sessizliğini koruyan Aziz Yıldırım, beklenmedik bir adım atarak Koç'u arayarak istediği kanalda moderatörsüz bir yayına çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Bu beklenmedik gelişme, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı ve merakla beklenen haber sonunda geldi.

22.30'da NOW TV'de gerçekleşecek olan bu kritik yayın, başkanlık yarışı öncesi önemli gelişmelere sahne olacak. Yarın yapılacak olan seçim öncesi iki başkan adayının açıklamaları ve tartışmaları, Fenerbahçe camiası ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Canlı yayını kaçırmamak için 22.30'da NOW TV'de olun ve Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek bu önemli buluşmayı izleyin. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un karşı karşıya geleceği bu tarihi yayını kaçırmayın!