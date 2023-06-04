  • 04 HAZİRAN Pazar 12:26
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Az önce talimat verildi! Bu bankalara borcunuz varsa hemen kapatılıyor!

Bankalardan yapılan açıklamalarda yeni gelişmelerin yakın bir zaman dilimi içinde kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Az önce talimat verildi! Bu bankalara borcunuz varsa hemen kapatılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-06-2023 11:18

Bu bankalara borcunuz varsa hemen kapatılıyor! Az önce talimat verildi-  Borçlarınızdan kurtulmanın zamanı geldi! Bankaların faizsiz ve ödemeleri 2024'te başlayacak 10.000 TL nakit avans kampanyasıyla, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankalardan borç kapatma kredisi alabilirsiniz. İş sahipleri ve aileler için önemli bir fırsat olan bu kampanyayı kaçırmamak için hemen başvurun!

Özellikle bankalarda kredisi bulunanlara sevindirici bir haber geldi! Bankalardan yapılan son dakika açıklamalarının ardından birçok krediye ihtiyaç duyan kişi için ilaç gibi bir haber paylaşıldı. Bankaların yapmış olduğu açıklamada faizsiz, 2024’te ödemeli 10.000 TL nakit avans kampanyasının başladığı duyuruldu. Birçok kamu ve özel banka tarafından gerçekleştirilen bu kampanyanın birçok kişiye ilaç olması bekleniyor.

Yapılan açıklamalarda kampanyaların faizsiz bir şekilde gerçekleşeceği ve 2024 yılında ödemelerin başlayacağı duyuruldu. %0 faiz oranıyla 10.000 TL kredi fırsatı özellikle Bankalar konuyla ilgili detaylara değinerek vaktinde mutlaka kişilerin kampanyaya başvurmaları gerektiğini söylediği edildi. Bu kapsamda özellikle Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu banklarının bu konuda ön plana çıktığı da ifade ediliyor!

Az önce talimat verildi! Bu bankalara borcunuz varsa hemen kapatılıyor!

Başvurular Başladı!

Bankalardan yapılan açıklamalarda yeni gelişmelerin yakın bir zaman dilimi içinde kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler ışığında kişilere nakit avans hizmet desteği de verilecek. Bu sürecin ilerleyen aylarda 100.000 ile 150.000 TL bandına çıkması bekleniyor. Yapılan açıklamalar bu rakamların kişilere ilaç olacağını ve bu sayede ihtiyaç sahibi hanelerin kampanyalardan ciddi oranda yararlanacağını duyurdu.

Başvurunuzu Gerçekleştirin!

Bankaların ihtiyaç desteğinden yararlanmak için yapmanız gereken başvuru yapmaktır.

  • Etiketler
Banka hesabı kullanan kişilere son dakika 16.000 TL ödeme yapılıyor! Yarın sabah 09.00'da hesapta
İş isteyenler şipşak buluyor! İŞKUR en az ilkokul mezunu binlerce personel alıyor! 14.000 maaşla, başvuru şartları açıklandı
Benzer Haberler
2.el otomobil fiyatları ters düz olacak! İthalat dönemi başlıyor! ÖTV indirimi böyle gelecek! 2.el otomobil fiyatları ters düz olacak! İthalat dönemi başlıyor! ÖTV indirimi böyle gelecek!
Emekliye 22.500 TL ek ödeme yapılacak! E-devlet başvuruları açıldı! SSK, bağ – kur, emekli sandığı tümü yararlanacak! Emekliye 22.500 TL ek ödeme yapılacak! E-devlet başvuruları açıldı! SSK, bağ – kur, emekli sandığı tümü yararlanacak!
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
  • 29-05-2023 10:56

Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...
  • 28-05-2023 19:21

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...